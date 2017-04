旅人の憧れ！世界を旅してインスタグラム画像１枚で１００万円得るカップル

記事提供元:TABIZINE

世界を旅しながら生きていくのは、旅人の夢ですよね。けれど、旅行のための費用はどうしよう? 日々の生活費は? 普通ならそんな心配から二の足を踏んでしまいそうなライフスタイルを、軽やかに実現しているカップルがいます。そんな彼らの夢を叶えてくれたのは、インスタグラムやフェイスブック(以下FB)でシェアされる彼らの画像でした。

合計フォロワー360万人!SNS界で支持されるカップル

こちらのカップルは、イギリス人のジャックさん(Jack Morris)26歳と、オーストラリア人のローレンさん(Lauren Bullen)24歳。2016年3月にフィジーで出会った彼らは、同年10月からインドネシアのバリ島で一緒に暮らしています。

それ以来、毎月1回は世界中の様々な場所を旅してまわっているというジャックさんたち。

ただ美しいだけでなく、斬新なアングルやポーズで撮影された2人の画像はインスタグラムやFBなどのソーシャルメディアでシェアされ続け、話題を呼びました。2017年4月現在のジャックさんのインスタグラム・フォロワーは220万人を超え、ローレンさんも140万人にフォローされています。

そんな強い影響力をもつ彼らを世間が放っておくはずもなく、ほどなく彼らは様々なメーカーや旅行関係会社とスポンサー契約を結ぶことになります。けれど依頼を受けるのは、ジャックさんやローレンさんが「本当にこれは良い」と思ったものに限っているそうです。

今ではソーシャルメディアに投稿する画像一枚につき約9千ドル(2017年4月現在約99万6千円)の収入を得ることもあるのだとか。素晴らしいですね! ただし、経費もかなりのもので、一枚につき約3千ドル(同約33万2千円)くらいはかかるそうなので、決して「楽に稼ぐ」というイメージではないようです。

けれど2人は、一体どのような経緯でこのようなライフスタイルにたどり着いたのでしょうか。

世界放浪の旅の後、フィジーで出会った2人

ジャックさんは、17歳で高校を卒業した後にイギリスで5年間働いていました。けれど「週末に地元のバーでお酒を飲むのが一週間のハイライト」という生活に疑問を抱くようになります。

そこで3千ポンド(同約41万2千円)が貯まった2012年に仕事を辞め、「初日の宿以外は全くのノープラン」でタイのバンコクに旅立ちます。驚いたことに、ジャックさんのこのバックパッカー生活は2015年まで4年も続いたのだとか。

そして4年後に「旅のペースをスローダウンしよう」とインドネシアのバリ島に住むようになったジャックさん。荷物の置き場所を確保し、より身軽に旅ができるようになった彼は、2016年3月に訪れたフィジーでローレンさんと出会います。お互いに旅を生きがいとする者同士、あっという間に意気投合し、今に至るのだとか。

どうやってるの?人気の画像の舞台裏

ジャックさんとローレンさんの画像には、お2人以外の人物が写ることは滅多にありません。

観光客で混雑することで知られる万里の長城でも、この静けさ。そのシンプルさゆえに彼らの画像は印象的で美しいのですが、一体周囲の人々をどうやってフレームアウトしているのでしょう。

実は、その秘密は撮影の時間帯にありました。彼らの画像は、夜明けから1時間のタイミングに集中的に撮影しているのだそう。その時間帯なら、観光客で混雑するような場所でも人影がまばらなことが多いのだとか。まさに「早起きは三文の徳」ですね! そして2人同時に画像に写っているときは、三脚にセルフタイマーで撮影しているそう。

https://www.instagram.com/p/BJ00OgFAtBM/

ちなみに、ジャックさんご自身が一番お気に入りの画像はこちら。トルコのカッパドキアという場所で撮影された一枚で、朝焼けと空一面の熱気球が印象的です。

驚くのは、お2人の画像には特に画像加工アプリやフィルターが使われていないということ。ジャックさんが使ってるパソコン(MacBookPro)にインストールされている「Lightroom」を使用して画像の管理と編集をしているのだとか。

バリに住み、世界中を旅して暮らすジャックさんとローレンさん。正に旅人の憧れのライフスタイルを実現したお2人には、これからもため息が出るほどに素敵な画像を見せてほしいですね!

