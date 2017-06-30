株式会社京都プラザホテルズ
大阪守口プラザホテル大日駅前 大阪での思い出作りは我々にお任せください！ 外国人向け手巻寿司体験
2017年6月30日
大阪守口プラザホテル大日駅前
大阪での思い出作りは我々にお任せください！
外国人向け手巻寿司体験
大阪守口プラザホテル大日駅前では、外国人観光客の増加に伴い、大阪での思い出作りや、日本文化を近くに感じて頂けますよう外国人向けの手巻寿司体験を実施しております。
【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103877/201706303268/_prw_PI1im_wpm9xIfY.jpg 】
〈京都プラザホテルズについて〉
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(株)京都プラザホテルズは京都府（京都市）・大阪府（守口市）(泉佐野市)・兵庫県（尼崎市・姫路市）の関西主要都市にてビジネスホテルを展開しております。ビジネスや観光の拠点にご利用下さいませ。
株式会社京都プラザホテルズ概要
所在地：〒601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町28
設立：平成8年4月
代表：代表取締役社長 清水 幸雄
資本金：10,000千円
事業内容：ビジネスホテル
http://www.kyoto-plazahotels.com/