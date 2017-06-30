プレスリリース共同通信PRワイヤーより最新のプレスリリースを紹介

株式会社京都プラザホテルズ

大阪守口プラザホテル大日駅前　大阪での思い出作りは我々にお任せください！ 外国人向け手巻寿司体験　

2017年6月30日

株式会社京都プラザホテルズ
大阪守口プラザホテル大日駅前

大阪守口プラザホテル大日駅前
大阪での思い出作りは我々にお任せください！
外国人向け手巻寿司体験

大阪守口プラザホテル大日駅前では、外国人観光客の増加に伴い、大阪での思い出作りや、日本文化を近くに感じて頂けますよう外国人向けの手巻寿司体験を実施しております。

【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103877/201706303268/_prw_PI1im_wpm9xIfY.jpg

〈京都プラザホテルズについて〉

【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103877/201706303268/_prw_PI2im_lCgoju8p.jpg

(株)京都プラザホテルズは京都府（京都市）・大阪府（守口市）(泉佐野市)・兵庫県（尼崎市・姫路市）の関西主要都市にてビジネスホテルを展開しております。ビジネスや観光の拠点にご利用下さいませ。

株式会社京都プラザホテルズ概要
所在地：〒601-8414　京都府京都市南区西九条蔵王町28
設立：平成8年4月
代表：代表取締役社長　清水 幸雄
資本金：10,000千円
事業内容：ビジネスホテル
http://www.kyoto-plazahotels.com/

poster-handroll-A4
ホテル一覧
PRワイヤーで同じプレスリリースをみる
PRワイヤーロゴ

共同通信PRワイヤーがあなたのプレスリリースを責任を持ってお届けします。

共同通信PRワイヤーは、わが国を代表する通信社である共同通信社のグループ企業として設立された、国内唯一の世界標準の広報通信社です。共同通信PRワイヤーがご提供するワイヤーサービスは、報道機関の方々からのご協力とご承認を得て作成した「最新のメディア向け配信リスト」を使い、共同通信社が全力を挙げて作り上げた国内広報通信システムを通じて、適切な配信先にいち早く、プレスリリースをお届けするものです。

PRワイヤー

K.K. Kyodo News Facebookページ

ニュース解説特集や映像レポート、エンタメ情報、各種イベント案内や開催報告などがご覧いただけます。

第97回天皇杯　トピックス

２回戦の結果（６月２１日開催）

        鹿島アントラーズ ５－０ ＦＣマルヤス岡崎   モンテディオ山形 １－０ Ｖ・ファーレン長崎   北海道コンサドーレ札幌 ２－５ いわきＦＣ & … 続きを読む

イベント&セミナー

きさらぎ会Image

ふるさと発見 新聞社の本
DRIVE & LOVE
11月11日はいただきますの日
野球知識検定
キャッチボールクラシック
共同通信社バナー競輪

Daily アクセス RANKING

  1. かわいいハンコを購入して野生動物保護に貢献　あなたの名字に合うのはどの...
  2. 東京吉祥寺の名店「ぶぶか」の新商品、明星が発売へ...
  3. 産業能率大、「仕事センス」を鍛えるための新人研修開講へ...
  4. 「青鬼」がついにスマホアプリに！ホラーゲーム「青鬼」の続編「青鬼２」が...
  5. 星野源、妻夫木聡と「大人エレベーター」に　「大人って蜃気楼みたい」...
  6. 高級外車の会員制シェアサービス、広島でスタート...
  7. 秋田犬が渋谷駅をジャック！？　「GO！AKITA」の第2弾！...
  8. プラレールに「ホームドア」設置駅が登場...
  9. 日本からのお土産なら日本製食品ラップ？　フランスの“包装”事情...
  10. 2017年の注目地域は？　10位にランクインしたのはある調査で最下位だ...
このページのトップへ