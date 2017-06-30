株式会社京都プラザホテルズ

ホテルアストンプラザ関西空港「オープン感謝価格 ビジネスプラン」

2017年6月30日

ホテルアストンプラザ関西空港

ホテルアストンプラザ関西空港

感謝の思いを込めまして 「オープン感謝価格 ビジネスプラン」をご用意させて頂きました。

株式会社京都プラザホテルズは、お陰様をもちまして「ホテルアストンプラザ関西空港」を開業いたしまして3ヶ月を迎えようとしております。これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と心よりお礼申し上げます。

つきましては、感謝の思いを込めまして 「オープン感謝価格 ビジネスプラン」をご用意させて頂きました。

■期間：2017年 7月1日～7月31日

ご予約は、公式ホームページより申し込み下さいませ。

https://www.aston-kix.com/

【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103877/201706303269/_prw_PI4im_P3kv1U3g.jpg 】

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「ホテルアストンプラザ関西空港」は関西空港への無料送迎を行っており（時刻表による予約制）、深夜便や早朝便で関西国際空港をご利用のお客様の利便性を確保しております。

また、大浴場を完備すると共に京都プラザホテルズグループ各ホテル同様に「無料朝食サービス」も実施しております。ご旅行やビジネスでのお疲れを癒やして頂き、ココロもカラダもリラックスして頂けるように努めて参ります。

【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103877/201706303269/_prw_PI5im_BAd3t86X.jpg 】

■「ホテルアストンプラザ関西空港」施設概要

所在地： 〒598-0033 大阪府泉佐野市南中安松674-1

アクセス詳細

・お車

阪神高速 泉佐野南ICより国道481・国道26号線経由 約15分

阪和道泉佐野JCより空港連絡道路 泉佐野下車 国道26号線経由 約15分

・南海本線 羽倉崎駅より

徒歩にて15分

客室詳細

シングル 71室（全て2名利用可能なダブルベッド）

ツイン 44室

スモールツイン 9室

福祉客室 1室



開業時期: 2017年4月17日

https://www.aston-kix.com

■株式会社京都プラザホテルズ概要

社名： 株式会社京都プラザホテルズ

所在地： 〒601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町28

設立： 平成8年4月

代表： 代表取締役社長 清水 幸雄

資本金： 10,000千円

事業内容： ビジネスホテル

http://www.kyoto-plazahotels.com

■各店舗概要

京都プラザホテル 215室

〒601-8414京都府京都市南区西九条蔵王町28

http://www.kyoto-plazahotel.co.jp/

尼崎プラザホテル 105室

http://www.plaza-hotel.jp

〒660-0892兵庫県尼崎市東難波町5-16-26

ホテルアストンプラザ姫路 148室

〒672-8035姫路市飾磨区中島763-1

http://www.plaza-hotel.jp

大阪守口プラザホテル大日駅前 137室

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町2-82-35

http://moriguchi-ph.com

【この件に関するお問い合わせ先】

［部署名］ホテルアストンプラザ関西空港

［担当者名］松前

［TEL］072-490-2100

［Email］info@aston-kix.com

〈京都プラザホテルズについて〉

(株)京都プラザホテルズは京都府（京都市）・大阪府（守口市）(泉佐野市)・兵庫県（尼崎市・姫路市）の関西主要都市にてビジネスホテルを展開しております。ビジネスや観光の拠点にご利用下さいませ。

【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103877/201706303269/_prw_PI9im_8GPY4S82.jpg 】