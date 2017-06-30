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アース・ペット株式会社

アース製薬グループ新会社　アース・ペット株式会社　事業開始のお知らせ

2017/6/30

アース・ペット株式会社

アース製薬グループ新会社【アース・ペット株式会社】事業開始のお知らせ

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川端 克宜）の100％子会社であるアース・バイオケミカル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：亀井　正治）ならびに、ジョンソントレーディング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：宮本　伝）は、去る5月8日発表のとおり分割吸収合併を行い、2017年7月1日アースグループのペット事業を担う新会社「アース・ペット株式会社」を設立、ペット事業に集中特化したビジネスを展開してまいります。

■　新会社の概要　　　　　　　　　

社名　　　　　アース・ペット株式会社　
〔英語名〕　　Earth Pet Co., Ltd.
本社所在地　　〒105-0004 東京都港区新橋４－１１－１ A-PLACE新橋
会社設立　　　2017年7月１日
株主　　　　　アース製薬株式会社100％
資本金　　　　40百万円
事業内容　　　ペットケア用品、ペット生活用品、ペットフードの製造販売
代表者　　　　代表取締役社長　宮本　伝
事業開始日 　　2017年7月3日

営業所
　　　　　　　本社・営業部　〒105-0004 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋
　　　　　　　北日本営業所　〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5-3-36
　　　　　　　名古屋営業所　〒460-0002 愛知県名古屋市中央区丸の内3-14-32
　　　　　　　大阪営業所　〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6-55-25
　　　　　　　広島営業所　〒733-0002 広島県広島市西区楠木町1-14-31
　　　　　　　福岡営業所　〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町13-13
　　　　　　　研究開発本部　〒771-0130 徳島県徳島市川内町加賀州野923

ホームページURL   https://www.earth-pet.co.jp
　　　※　ホームページは2017年6月30日21：00よりアクセス可能となります。

主要ブランド：
アース、ジョイペット、ファーストチョイス、和味、ペットスエット、チョイスプラス　他

製品カテゴリー：　
ペット用殺虫・防虫剤・消臭剤・シャンプー・クリーナー・プレミアムドッグフード・
キャットフード・飲料・サプリメントなど

関連会社：　　　株式会社ターキー 　（ http://www.tarky-jp.com　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

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