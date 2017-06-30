アース・ペット株式会社

アース製薬グループ新会社 アース・ペット株式会社 事業開始のお知らせ

2017/6/30

アース・ペット株式会社

アース製薬グループ新会社【アース・ペット株式会社】事業開始のお知らせ

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川端 克宜）の100％子会社であるアース・バイオケミカル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：亀井 正治）ならびに、ジョンソントレーディング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：宮本 伝）は、去る5月8日発表のとおり分割吸収合併を行い、2017年7月1日アースグループのペット事業を担う新会社「アース・ペット株式会社」を設立、ペット事業に集中特化したビジネスを展開してまいります。

■ 新会社の概要

社名 アース・ペット株式会社

〔英語名〕 Earth Pet Co., Ltd.

本社所在地 〒105-0004 東京都港区新橋４－１１－１ A-PLACE新橋

会社設立 2017年7月１日

株主 アース製薬株式会社100％

資本金 40百万円

事業内容 ペットケア用品、ペット生活用品、ペットフードの製造販売

代表者 代表取締役社長 宮本 伝

事業開始日 2017年7月3日

営業所

本社・営業部 〒105-0004 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋

北日本営業所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5-3-36

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中央区丸の内3-14-32

大阪営業所 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6-55-25

広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町1-14-31

福岡営業所 〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町13-13

研究開発本部 〒771-0130 徳島県徳島市川内町加賀州野923

ホームページURL https://www.earth-pet.co.jp

※ ホームページは2017年6月30日21：00よりアクセス可能となります。

主要ブランド：

アース、ジョイペット、ファーストチョイス、和味、ペットスエット、チョイスプラス 他

製品カテゴリー：

ペット用殺虫・防虫剤・消臭剤・シャンプー・クリーナー・プレミアムドッグフード・

キャットフード・飲料・サプリメントなど

関連会社： 株式会社ターキー （ http://www.tarky-jp.com ）

以上