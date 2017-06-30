京都スマートシティエキスポ2017
【お申込み受付延長！7/14(金)まで】京都スマートシティエキスポ2017 協賛・出展募集のお知らせ
2017/6/30
京都スマートシティエキスポ2017運営事務局
お申込み受付延長！7/14(金)まで~京都スマートシティエキスポ2017 協賛・出展募集のお知らせ
京都スマートシティエキスポ運営協議会では、京都府と京都市が協調し、オール京都体制の下、『京都スマートシティエキスポ2017』を、2017年9月28日～29日（※プレイベント：8月24日、9月11日）に開催します。
“スマートシティ”をテーマとした本エキスポは、近年急速にその発展・進化を見せているICT産業に焦点をあて、運輸、環境、情報通信など、様々な分野の企業・研究・行政機関が国内外から一同に集う国際イベントです。シンポジウム、展示会、ビジネスセミナーなどを通じて、地域交流、海外市場の獲得やワールドワイドなビジネスマッチングのための機会を提供します。
出展・協賛のお申込み締め切りは、受付期間延長につき、7/14(金)迄となります。
より多くの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
●申込締切日：2017年7月14日 (金)●
【申し込み方法】
協賛・出展申込書に必要事項をご記入の上、
下記宛に郵送・FAX・またはE-mail添付にてお申込みください。
〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺1 (株式会社 島津アドコム内)
京都スマートシティエキスポ2017運営事務局 宛
※申込書ダウンロード・詳細等は、HPをご覧ください。
https://expo.smartcity.kyoto/exhibit/
【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104414/201706293240/_prw_PI6im_5cwHnmo0.JPG 】【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104414/201706293240/_prw_PI1im_x3f63sU5.JPG 】【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104414/201706293240/_prw_PI10im_4hHH5eJZ.JPG 】【画像： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104414/201706293240/_prw_PI9im_QByFpK98.JPG 】