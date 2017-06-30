【お申込み受付延長！7/14(金)まで】京都スマートシティエキスポ2017　協賛・出展募集のお知らせ

●申込締切日：2017年7月14日 (金)● 【申し込み方法】 協賛・出展申込書に必要事項をご記入の上、 下記宛に郵送・FAX・またはE-mail添付にてお申込みください。 〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺1 (株式会社 島津アドコム内) 京都スマートシティエキスポ2017運営事務局 宛

京都スマートシティエキスポ運営協議会では、京都府と京都市が協調し、オール京都体制の下、『京都スマートシティエキスポ2017』を、2017年9月28日～29日（※プレイベント：8月24日、9月11日）に開催します。 “スマートシティ”をテーマとした本エキスポは、近年急速にその発展・進化を見せているICT産業に焦点をあて、運輸、環境、情報通信など、様々な分野の企業・研究・行政機関が国内外から一同に集う国際イベントです。シンポジウム、展示会、ビジネスセミナーなどを通じて、地域交流、海外市場の獲得やワールドワイドなビジネスマッチングのための機会を提供します。 出展・協賛のお申込み締め切りは、受付期間延長につき、7/14(金)迄となります。 より多くの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

共同通信PRワイヤーがあなたのプレスリリースを責任を持ってお届けします。

共同通信PRワイヤーは、わが国を代表する通信社である共同通信社のグループ企業として設立された、国内唯一の世界標準の広報通信社です。共同通信PRワイヤーがご提供するワイヤーサービスは、報道機関の方々からのご協力とご承認を得て作成した「最新のメディア向け配信リスト」を使い、共同通信社が全力を挙げて作り上げた国内広報通信システムを通じて、適切な配信先にいち早く、プレスリリースをお届けするものです。

PRワイヤー