大塚製薬株式会社

ポカリスエットブランド新CM「踊る修学旅行」篇公開

2017年6月29日

ポカリスエットPR事務局

〜 ポカリスエット 夏の新TVCM 〜

もうすぐ潜在能力を引き出す夏がやってくる!

テーマは、熱すぎる真夏の修学旅行

ポカリスエット ブランド新CM「踊る修学旅行」篇完成

6月30日からCM放送開始、初回は60秒版をOA

「ポカリ鬼ガチダンス選手権」の結果は翌週発表!

大塚製薬株式会社(本社:東京都)のイオン飲料ポカリスエットは、今年も引き続き “潜在能力をひき出せ”をテーマに様々なブランドプロモーションを展開しています。2017年夏のブランドCMとして「踊る修学旅行」篇(15秒、30秒、60秒)を制作し、6月30日(金)から順次全国で放送します。

■CM概要

タイトル:「踊る修学旅行」篇(15秒・30秒・60秒)

TV放送開始日: 6月30日(金) (初回OAはテレビ朝日系『MUSIC STATION』内)

CM(60秒)動画:https://youtu.be/t-NoEZ-nUmA(6月29日(木)10時公開)

その他のタイプについてもYouTubeの大塚製薬公式チャンネル上で同時に公開

■新CMについて

夏のCMは、青波高校の生徒 約150人で修学旅行に出発します。バスで、フェリーで、海で。ヒロインの八木莉可子さんと生徒たちが、力強いダンスをしながら進みます。みんなで過ごす、最初で最後の修学旅行。キャンプファイヤーの大きな炎の前で、みんなのダンスと気持ちが最高潮に達します。「キミの夢とボクの夢。巡り合ってかなうはずさ。想像以上の未来へ。」

<CMストーリー>

CMでは、大型バスに乗ってとある埠頭にやってきた学生たちがキレのあるダンスを踊り始めます。ダンスとあわせて、修学旅行中の、仲間との旅の思い出が映像としてインサートしていきます。観光名所で盛り上がる男子たち、宿の部屋ではしゃぐ女子たち、そして旅先での様々な出会いや体験。夏を象徴するような巨大なキャンプファイヤーを囲み一心不乱に踊る学生たちが描かれます。そして踊る学生たちは水しぶきの舞う大型フェリーの甲板に。これからどこへ向かおうとしているのか。想像以上の未来へ、どこまでも連れて行ってくれそうな船に乗り、ダンスと水しぶきは一層激しさを増していきます。

■「ポカリ鬼ガチダンス選手権」の結果発表について

ブランドCMのダンスを踊って動画を投稿するキャンペーン「ポカリ鬼ガチダンス選手権」(5月25日(木)から6月1日(木)実施)の結果は、7月6日(木)正午にMixChannel内特設ページで発表されます。また、投稿された作品で制作した特別CMは7月9日(日)と7月16日(日)それぞれ19時から「ザ!鉄腕!DASH!!」(日本テレビ系)にて放映される予定です。

■八木莉可子さんプロフィール

2001年7月7日生まれ、滋賀県出身。2015 年にモデル事務所主催のオーディションでグランプリ獲得雑誌seventeenが開催する「ミスセブンティーン 2016」のグランプリを獲得し専属モデルとして活動する中、CX7月期ドラマ「僕たちがやりました」への出演も決まり活躍の場を拡げている。

■CM制作スタッフリスト

【企画・制作会社】電通/ギークピクチュアズ

【エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター】古川裕也(電通)

【クリエーティブ・ディレクター/コピーライター】磯島拓矢(電通)

【アート・ディレクター/プランナー】正親篤(電通)

【コピーライター】筒井晴子(電通)

【プランナー】佐藤雄介(電通)

【アート・ディレクター】松永美春(電通)/佐藤香織(電通)

【プロデューサー】小澤祐治(ギークピクチュアズ)/小林勇介(ギークピクチュアズ)

【演出】井口弘一(Sour Soxx)

【撮影】クマダタカキ(クマダタカキ写真事務所)/臼井忠宣(フリーランス)

【音楽】冨永恵介(Piano)

【振付】I COULD NEVER BE A DANCER(IUGO)

■ポカリスエット製品情報 http://www.otsuka.co.jp/poc/

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給する健康飲料として、現在世界20ヵ国・地域※で展開しています。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されることから、スポーツのほか、仕事、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態におかれている方に適した飲料です。

※ポカリスエット販売国・地域 :日本、台湾、シンガポール、バーレーン、サウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦、韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、中国、クウェー ト、カタール、フィリピン、エジプト、ベトナム、ミャンマー、東 ティモール、カンボジア

【製品に関するお問い合わせ】 大塚製薬お客様相談室 TEL:0120-550708