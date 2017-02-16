イオンモール株式会社

「イオンモール新小松」３月２４日（金）ＡＭ９：００グランドオープン

2017年2月16日

イオンモール株式会社

イオンリテール株式会社

イオン株式会社

～“みんなの笑顔いっぱいのふるさとこまつ”創りを応援～「イオンモール新小松」３月２４日（金）ＡＭ９：００グランドオープン

【概要】

・モール名称： イオンモール新小松

・所在地： 〒９２３－８５８５

石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区

・電話： イオンモール新小松 未定

イオンスタイル新小松 未定

・ＨＰアドレス： http://shinkomatsu-aeonmall.com/

・責任者： イオンモール新小松 ゼネラルマネージャー 中村 澄

イオンスタイル新小松 店長 大泉拓史

・出店店舗数： 核店舗イオンスタイル新小松

サブ核店舗 楽市楽座/イオンシネマ新小松/スポーツオーソリティ

専門店数 約１６０店舗

・敷地面積： 約１２８,０００m2

・延床面積： 約 ８３,０００m2

・総賃貸面積： 約 ６３,０００m2（外部棟含む）

・建物構造： 鉄骨造地上３階建

・駐車台数： 約 ３,４００台

・駐輪台数： 約 ８５０台

・設計・施工： 鹿島建設株式会社

・開店日： ２０１７年３月２４日（金）９：００グランドオープン

・営業時間： 専門店９：３０～２１：００

レストラン街１０：００～２２：００

イオンスタイル新小松１Ｆ ８：００～２３：００

２Ｆ・３Ｆ ９：００～２２：００

※一部営業時間が異なる売り場がございます。

・休業日： 年中無休

・従業員数： モール全体：約,２,５００名（内イオンスタイル新小松：約５００名）

・基本商圏： 自動車北３０分圏／南５０分圏約１９万世帯約５１万人