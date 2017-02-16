イオンモール株式会社
「イオンモール新小松」３月２４日（金）ＡＭ９：００グランドオープン
2017年2月16日
イオンモール株式会社
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～“みんなの笑顔いっぱいのふるさとこまつ”創りを応援～「イオンモール新小松」３月２４日（金）ＡＭ９：００グランドオープン
【概要】
・モール名称： イオンモール新小松
・所在地： 〒９２３－８５８５
石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区
・電話： イオンモール新小松 未定
イオンスタイル新小松 未定
・ＨＰアドレス： http://shinkomatsu-aeonmall.com/
・責任者： イオンモール新小松 ゼネラルマネージャー 中村 澄
イオンスタイル新小松 店長 大泉拓史
・出店店舗数： 核店舗イオンスタイル新小松
サブ核店舗 楽市楽座/イオンシネマ新小松/スポーツオーソリティ
専門店数 約１６０店舗
・敷地面積： 約１２８,０００m2
・延床面積： 約 ８３,０００m2
・総賃貸面積： 約 ６３,０００m2（外部棟含む）
・建物構造： 鉄骨造地上３階建
・駐車台数： 約 ３,４００台
・駐輪台数： 約 ８５０台
・設計・施工： 鹿島建設株式会社
・開店日： ２０１７年３月２４日（金）９：００グランドオープン
・営業時間： 専門店９：３０～２１：００
レストラン街１０：００～２２：００
イオンスタイル新小松１Ｆ ８：００～２３：００
２Ｆ・３Ｆ ９：００～２２：００
※一部営業時間が異なる売り場がございます。
・休業日： 年中無休
・従業員数： モール全体：約,２,５００名（内イオンスタイル新小松：約５００名）
・基本商圏： 自動車北３０分圏／南５０分圏約１９万世帯約５１万人