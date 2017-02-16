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イオンモール株式会社

「イオンモール新小松」３月２４日（金）ＡＭ９：００グランドオープン

2017年2月16日

イオンモール株式会社
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イオン株式会社

～“みんなの笑顔いっぱいのふるさとこまつ”創りを応援～「イオンモール新小松」３月２４日（金）ＡＭ９：００グランドオープン

【概要】
・モール名称： イオンモール新小松
・所在地： 〒９２３－８５８５
　　　　　石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区
・電話： イオンモール新小松　未定
　　　　イオンスタイル新小松　未定
・ＨＰアドレス： http://shinkomatsu-aeonmall.com/
・責任者： イオンモール新小松　ゼネラルマネージャー　中村 澄
　　　　　イオンスタイル新小松　店長　大泉拓史
・出店店舗数： 核店舗イオンスタイル新小松
　　　　　　　サブ核店舗　楽市楽座/イオンシネマ新小松/スポーツオーソリティ
　　　　　　　専門店数　約１６０店舗
・敷地面積： 約１２８,０００m2
・延床面積： 約 ８３,０００m2
・総賃貸面積： 約 ６３,０００m2（外部棟含む）
・建物構造： 鉄骨造地上３階建
・駐車台数： 約 ３,４００台
・駐輪台数： 約 ８５０台
・設計・施工： 鹿島建設株式会社
・開店日： ２０１７年３月２４日（金）９：００グランドオープン
・営業時間： 専門店９：３０～２１：００
　　　　　　レストラン街１０：００～２２：００
　　　　　　イオンスタイル新小松１Ｆ ８：００～２３：００
　　　　　　　　　　　　　　　　２Ｆ・３Ｆ ９：００～２２：００
　　　　　　※一部営業時間が異なる売り場がございます。
・休業日： 年中無休
・従業員数： モール全体：約,２,５００名（内イオンスタイル新小松：約５００名）
・基本商圏： 自動車北３０分圏／南５０分圏約１９万世帯約５１万人

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