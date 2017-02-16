Y!mobile Selection、Android Oneスマートフォン「S1」向けのアクセサリーを発売

・Androidは、Google Inc. の商標です。 ・SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。 ・その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

今回発売するアクセサリーは、端末との一体感を追求した3層構造のシリコーンハードケースや個性的なグラフィックデザインを施したクリアケース、映り込みを防止する反射防止フィルムなどをご用意しました。

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