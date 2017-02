ソフトバンク コマース&サービス株式会社

Y!mobile Selection、Android Oneスマートフォン「S1」向けのアクセサリーを発売

2017年2月16日

ソフトバンク コマース&サービス株式会社

Y!mobile Selection、Android Oneスマートフォン

「S1」向けのアクセサリーを発売

ソフトバンク コマース&サービス株式会社は、「Y!mobile Selection(ワイモバイルセレクション)」ブランドより、Android One シリーズ第2弾のAndroid Oneスマートフォン「S1(エスワン)」に対応したアクセサリー全13アイテムを、2017年2月24日の同機種の発売に合わせて、Y!mobile Selection取扱店※およびY!mobile Selection公式サイトで順次販売を開始します。なお、Y!mobile Selection公式サイトでは2017年2月16日より予約の受け付けを開始します。

今回発売するアクセサリーは、端末との一体感を追求した3層構造のシリコーンハードケースや個性的なグラフィックデザインを施したクリアケース、映り込みを防止する反射防止フィルムなどをご用意しました。

※ 一部店舗を除く。

【Android Oneスマートフォン「S1」向けアクセサリー】

<・商品名/カラー名/発売日>

・シリコーンハードケース for Android One S1/ブラック、ホワイト、ピンク、ターコイズ/

2017年3月24日

・スタンドフリップケース for Android One S1/ブラック、ホワイト、ピンク/2017年2月24日

・グラフィッククリアケース for Android One S1/DAICHI、NAMI、HANA/2017年2月24日

・クリアソフトケース for Android One S1/―/2017年2月24日

・衝撃吸収 反射防止保護フィルム for Android One S1/―/2017年2月24日

・液晶保護ガラス for Android One S1/―/2017年2月24日

詳細は別紙をご覧ください。

・Androidは、Google Inc. の商標です。

・SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

・その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。