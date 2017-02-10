プレスリリース共同通信PRワイヤーより最新のプレスリリースを紹介
プレスリリース一覧に戻る PRワイヤーで同じプレスリリースをみる PRWire

NHN PlayArt株式会社

スマートフォン向け乙女ゲーム『DAME×PRINCE（ダメプリ）』初のコラボカフェを3月10日より実施

2017年2月10日

NHN PlayArt 株式会社

NHN PlayArtのスマートフォン向け乙女ゲーム『DAME×PRINCE（ダメプリ）』初のコラボカフェを3月10日より実施！
7月には1周年記念イベントも開催

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 雅樹、以下NHN PlayArt）は、スマートフォン向け乙女ゲームブランドanipaniが提供する『DAME×PRINCE』（デイム×プリンス）が1周年を迎えることを記念し、2017年3月10日（金）より「スイーツパラダイス 上野ABAB店」にて初のコラボカフェを実施いたします。また、7月には1周年記念イベントを開催します。

『DAME×PRINCE』（デイム×プリンス）は、美形なのにどこかダメなところがある王子たちとのドタバタ恋愛劇が楽しめるスマートフォン向け恋愛ゲームアプリです。2016年3月31日に配信を開始した本作は、スマートフォン向けゲームアプリだけでなく、キャラクターグッズや主題歌CDの販売など、多方面に展開しています。

(1)　コラボカフェ
キャラクターたちをモチーフにしたコラボフードやコラボスイーツをお楽しみいただけます。また、ご注文いただいた方には、もれなくコースター全8種のうち1種（ランダム）、ランチョンマット全1種をプレゼントします。

期間：2017年3月10日（金）～ 4月13日（木）
店舗：スイーツパラダイス　上野ABAB店
時間：10：00～21：00

コラボ期間中は店内がDAME×PRINCEのイメージで装飾される他、キャラクターたちによる店内限定のウェルカムボイスもお楽しみいただけます。さらに、描き下ろしのオリジナルミニキャラクターを用いた商品も販売を予定しています。詳細は順次公式サイトや公式Twitterなどで発表いたします。

※メニュー、特典、商品の内容は予告なく変更になる場合があります。

■　スイーツパラダイス概要（ http://www.sweets-paradise.jp/
食べ放題型テーマパーク『スイーツパラダイス』を、2017年2月現在で全国で40店舗を展開しております。食べ放題メニューは30種類以上のスイーツにモチモチの自社配合の生パスタをはじめ、数十種類のドリンク、カレーやサラダバーなど軽食までバラエティに富んだ内容で、スイーツ以外に食事も十分に満足できます。他にもチョコファウンテン、和菓子、ソフトクリームや、月ごとのマンスリースイーツやフードも充実。内装は全国38店舗全て異なっているのも特徴です。

料金は昼夜均一でおひとり様大人1,530円（消費税込）、小人860円（消費税込）
3歳以下は無料です。料金体系、制限時間は、時節、店舗によって異なります。

(2)　1周年記念イベント

2017年7月、『DAME×PRINCE』の1周年を記念したイベントを関東近郊にて開催いたします。詳細は今後公式サイトや公式Twitterにて順次発表いたします。

なお、現在発売中のキャラクターCDシリーズ『ナレク編』『ヴィーノ編』、今後発売予定の『リュゼ編』『メア編』のいずれかをアニメイトにてお買い上げいただいた方には、本イベントへの先行応募シリアルコード券をプレゼントいたします。

■『DAME×PRINCE』（デイム×プリンス）概要
ジャンル：ダメ王子を愛で育てる恋愛アドベンチャーゲーム
メインシナリオ：StoryWorks
キャラクターデザイン：アリクイ堂
プラットフォーム：iPhone/Android
プレイ料金：無料（有料アイテム販売あり）
サービス開始：2016年3月31日
開発/運営：NHN PlayArt株式会社
(c)NHN PlayArt Corp.

＜App Store　ダウンロードページ＞
https://itunes.apple.com/jp/app/id1037980825
＜Google Play　ダウンロードページ＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anipani.SJDAMEPRI

ゲーム公式サイト：http://dame-prince.anipani.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/dame_prince

※　Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。　
※　iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※　記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※　記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

コラボ限定キャラクター
アプリアイコン
ダメプリ×スイパラコラボ
プレスリリース一覧に戻る PRワイヤーで同じプレスリリースをみる PRWire
PRワイヤーロゴ

共同通信PRワイヤーがあなたのプレスリリースを責任を持ってお届けします。

共同通信PRワイヤーは、わが国を代表する通信社である共同通信社のグループ企業として設立された、国内唯一の世界標準の広報通信社です。共同通信PRワイヤーがご提供するワイヤーサービスは、報道機関の方々からのご協力とご承認を得て作成した「最新のメディア向け配信リスト」を使い、共同通信社が全力を挙げて作り上げた国内広報通信システムを通じて、適切な配信先にいち早く、プレスリリースをお届けするものです。

PRワイヤー

pet_banner_ロゴ入り
株式会社マイスターアソシエイツ
バナー02

K.K. Kyodo News Facebookページ

ニュース解説特集や映像レポート、エンタメ情報、各種イベント案内や開催報告などがご覧いただけます。

第96回天皇杯　トピックス

決勝の結果（２０１７年１月１日）

鹿島アントラーズ ２－１ 川崎フロンターレ （Ｅｘ）  

イベント&セミナー

きさらぎ会Image

スポーツの歴史の検証

もっと見る

banner300_94
きさらぎ会バナーside@2x
もっと知りたい！韓国TVドラマ　創刊10周年キャンペーン！
全国スポーツ懇話会　バナー
「弁当の日」応援プロジェクト　バナー
ふるさと発見 新聞社の本
DRIVE & LOVE
11月11日はいただきますの日

Daily アクセス RANKING

  1. %e6%b9%96%e6%b1%a0%e5%b1%8b%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%a3 湖池屋、国産原料にこだわった「プライド・ポテト」発表　佐藤章社長「原点...
  2. 女性が住みやすい県、全国1位はどこ？　女性のストレスオフ県2016ランキング発表！　画像１ 女性が住みやすい県、全国1位はどこ？　女性のストレスオフ県2016ラン...
  3. 男性も買う？　バレンタインのチョコ調査　画像１ 男性も買う？　バレンタインのチョコ調査...
  4. ビーツ・バイ・ドクタードレ　「BeatsXイヤフォン ホワイト」 高度なオーディオ機能を備えたワイヤレスイヤフォン...
  5. イギリス人からディナーに招かれたら？喜ばれるお土産と知っておくべきマナー　画像１ イギリス人からディナーに招かれたら？喜ばれるお土産と知っておくべきマナ...
  6. プレナス　「ほっともっと　大感謝祭」 ほっともっとで三大弁当が100円引きのキャンペーン...
  7. 【秋葉原】種類豊富な山盛り肉にテンションが上がる「肉バル肉ソン大統領」　画像１ 【秋葉原】種類豊富な山盛り肉にテンションが上がる「肉バル肉ソン大統領」...
  8. 大鵬薬品　「ピュアクイックＳ軟膏」 使い切れて持ち運びしやすいステロイド軟こう...
  9. お腹で水素が作られている!? 　協同乳業が“水素ガスをより作りやすい牛乳”を発売　画像１ お腹で水素が作られている!? 　協同乳業が“水素ガスをより作りやすい牛...
  10. 自動車について基礎から学べる講座 自動車について基礎から学べる講座...
このページのトップへ