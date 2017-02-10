NHN PlayArt株式会社

スマートフォン向け乙女ゲーム『DAME×PRINCE（ダメプリ）』初のコラボカフェを3月10日より実施

2017年2月10日

NHN PlayArt 株式会社

NHN PlayArtのスマートフォン向け乙女ゲーム『DAME×PRINCE（ダメプリ）』初のコラボカフェを3月10日より実施！

7月には1周年記念イベントも開催

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 雅樹、以下NHN PlayArt）は、スマートフォン向け乙女ゲームブランドanipaniが提供する『DAME×PRINCE』（デイム×プリンス）が1周年を迎えることを記念し、2017年3月10日（金）より「スイーツパラダイス 上野ABAB店」にて初のコラボカフェを実施いたします。また、7月には1周年記念イベントを開催します。

『DAME×PRINCE』（デイム×プリンス）は、美形なのにどこかダメなところがある王子たちとのドタバタ恋愛劇が楽しめるスマートフォン向け恋愛ゲームアプリです。2016年3月31日に配信を開始した本作は、スマートフォン向けゲームアプリだけでなく、キャラクターグッズや主題歌CDの販売など、多方面に展開しています。

(1) コラボカフェ

キャラクターたちをモチーフにしたコラボフードやコラボスイーツをお楽しみいただけます。また、ご注文いただいた方には、もれなくコースター全8種のうち1種（ランダム）、ランチョンマット全1種をプレゼントします。

期間：2017年3月10日（金）～ 4月13日（木）

店舗：スイーツパラダイス 上野ABAB店

時間：10：00～21：00

コラボ期間中は店内がDAME×PRINCEのイメージで装飾される他、キャラクターたちによる店内限定のウェルカムボイスもお楽しみいただけます。さらに、描き下ろしのオリジナルミニキャラクターを用いた商品も販売を予定しています。詳細は順次公式サイトや公式Twitterなどで発表いたします。

※メニュー、特典、商品の内容は予告なく変更になる場合があります。

■ スイーツパラダイス概要（ http://www.sweets-paradise.jp/ ）

食べ放題型テーマパーク『スイーツパラダイス』を、2017年2月現在で全国で40店舗を展開しております。食べ放題メニューは30種類以上のスイーツにモチモチの自社配合の生パスタをはじめ、数十種類のドリンク、カレーやサラダバーなど軽食までバラエティに富んだ内容で、スイーツ以外に食事も十分に満足できます。他にもチョコファウンテン、和菓子、ソフトクリームや、月ごとのマンスリースイーツやフードも充実。内装は全国38店舗全て異なっているのも特徴です。

料金は昼夜均一でおひとり様大人1,530円（消費税込）、小人860円（消費税込）

3歳以下は無料です。料金体系、制限時間は、時節、店舗によって異なります。

(2) 1周年記念イベント

2017年7月、『DAME×PRINCE』の1周年を記念したイベントを関東近郊にて開催いたします。詳細は今後公式サイトや公式Twitterにて順次発表いたします。

なお、現在発売中のキャラクターCDシリーズ『ナレク編』『ヴィーノ編』、今後発売予定の『リュゼ編』『メア編』のいずれかをアニメイトにてお買い上げいただいた方には、本イベントへの先行応募シリアルコード券をプレゼントいたします。

■『DAME×PRINCE』（デイム×プリンス）概要

ジャンル：ダメ王子を愛で育てる恋愛アドベンチャーゲーム

メインシナリオ：StoryWorks

キャラクターデザイン：アリクイ堂

プラットフォーム：iPhone/Android

プレイ料金：無料（有料アイテム販売あり）

サービス開始：2016年3月31日

開発/運営：NHN PlayArt株式会社

(c)NHN PlayArt Corp.

＜App Store ダウンロードページ＞

https://itunes.apple.com/jp/app/id1037980825

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anipani.SJDAMEPRI

ゲーム公式サイト：http://dame-prince.anipani.jp/

公式Twitter：https://twitter.com/dame_prince

※ Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※ iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

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