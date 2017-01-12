学校法人武蔵野美術大学

キャンパス全体がギャラリーとなる4日間！「平成28年度武蔵野美術大学 卒業・修了制作展」開催

2017年1月12日

武蔵野美術大学

キャンパス全体がギャラリーとなる4日間！「平成28年度武蔵野美術大学 卒業・修了制作展」開催

武蔵野美術大学（所在地：小平市/学長：長澤忠徳）は、2017年1月19日（木）～1月22日（日）の4日間、武蔵野美術大学鷹の台キャンパスにて「平成28年度 卒業・修了制作展」を開催します。

■キャンパス全体がギャラリーに。作品で彩る4日間。

ムサビの卒業・修了制作展は、広大なキャンパス内をギャラリーと見立て、2017年3月に卒業・修了予定の学部・大学院生による1,200を超える作品・研究成果を展示します。展示作品は、日本画・油絵などの絵画、アニメーション・映画・写真などのビジュアル作品、彫刻、版画、テキスタイル、インスタレーション、建築模型、工業デザインほか、多岐にわたります。是非、ご来場ください。

*************************************************************

【開催概要】

■開催日時：2017年1月19日（木）～ 1月22日（日）

9：00～17：00（一般開放・無料）

■場所 ：武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市小川町1-736）

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

■出展者：造形学部卒業予定者 約1,100名

大学院造形研究科修了予定者 修士課程 約120名

■来場見込：約15,000名（4日間合計）

■特設webサイト： http://www.musabi.ac.jp/sotsusei/

*************************************************************

【特別企画】 在学生による「卒業制作展ツアー！」開催

日時：2017年1月21日（土）13：00-14：00 ＊12:30～開場・予約不要

集合場所：武蔵野美術大学鷹の台キャンパス12号館8階 第一会議室

***

「美大生はどんなことを考えて制作しているんだろう？」、「この作品はどんな人が作ったの？」そう思ったことはありませんか？在学生スタッフが様々な学科の作品を紹介しながらキャンパスをご案内します。

***

紹介webサイト：http://www.musabi.ac.jp/topics/20170110_03_01/