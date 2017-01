那須どうぶつ王国

4つの動物園対抗 カピバラの長風呂対決開催!

2017年1月7日

伊豆 VS 長崎 VS 埼玉 VS 那須 4園国コラボ! 第5回「カピバラの長風呂対決」

~長風呂ナンバーワンカピバラは誰だ!?~

この度、伊豆シャボテン動物公園(株式会社伊豆シャボテン公園、静岡県伊東市富戸1085番地4)、長崎バイオパーク(バイオパーク株式会社、長崎県西海市西彼町中山郷2291-1)、埼玉県こども動物自然公園(こども動物自然公園指定管理者公益財団法人埼玉県公園緑地協会、埼玉県東松山市岩殿554)及び那須どうぶつ王国(那須高原リゾート開発株式会社、栃木県那須郡那須町大字大島みどりヶ丘)は、2017年1月15日(日)に、『第5回「カピバラの長風呂対決」長風呂ナンバーワンは誰だ!?』を開催いたします。

前対決の優勝者は、那須どうぶつ王国「ペッパー」1時間54分58秒、2位は、3連覇中だった伊豆シャボテン動物公園の「がんも」1時間32分30秒、3位は、長崎バイオパーク「クッキー」3 分23秒、4位は、埼玉県こども動物自然公園の「ユメ」1分11秒でした。

本イベントは、4園国で同日開催いたします。最初にお風呂に入ったカピバラを対象に、お風呂から出た時点までのタイムを競い、一番長く露天風呂に入っていたカピバラの勝ちとなります。「カピバラの長風呂対決」の結果は、開催日当日にFacebookページ及びTwitterの「カピバラの露天風呂」にて発表いたします。勝者には、賞状、トロフィーや副賞として敗者の各園国から、ご当地名産品(伊豆「だいだい」、長崎「ざぼん」、埼玉「ブロッコリー」、那須「にっこり梨」)が送られます。

今後も伊豆シャボテン動物公園、長崎バイオパーク、埼玉県こども動物自然公園、那須どうぶつ王国では、「カピバラの露天風呂」に関する様々なイベントの企画と情報発信をしてまいります。

2017年1月15日(日)

【伊豆】13時30分~

【長崎】12時00分~

【埼玉】14時00分~

【那須】10時30分~