ウラーラの占い 4月22日

CCHAN Staff
7位以降の占い結果はこちら♪
♡7位♡4月生まれ
気分の浮き沈みが激しくなる予感。
♡8位♡6月生まれ
思い込みで動いて、ケンカに注意！
♡9位♡8月生まれ
なかなか気持ちが伝わららないかも。
♡10位♡10月生まれ
目上の人と揉めてしまいそう。
♡11位♡12月生まれ
ストレスが積み重なってしまう予感。
♡12位♡2月生まれ
金銭トラブルには十分注意して！
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記事提供元：C CHANNEL
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なかなか気持ちが伝わららないかも。
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2016年9月19日
2016年7月18日
2016年6月20日
2016年5月30日
2016年5月9日
2016年4月18日
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第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会（４月２２日開幕）に出場する都道府県代表チームが決定しました。 北海道：ノルブリッツ北海道ＦＣ 青森県：ヴァンラーレ八戸 岩手県：グルージャ盛岡 宮城県：ソニー仙台ＦＣ 秋田県：ブラ … 続きを読む