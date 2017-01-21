世界のスイーツシリーズ！カリフォルニアのたい焼きアイス♡

2017年1月21日
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世界のスイーツシリーズ！カリフォルニアのたい焼きアイス♡　画像１

CCHAN グルメ

店名：Chelo Creamery
instagram:losangeles_eats

18558 Gale Ave #158, City of Industry, CA 91748 アメリカ合衆国

記事提供元：C CHANNEL

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