第9回「ペアレンティングアワード」授賞式　人気育児雑誌が選ぶ子育てトレンド

ペアレンティングアワード実行委員会（アクセスインターナショナル）は12月1日、ことし育児業界で話題となったタレントや文化人、トレンド商品などを表彰する第9回「ペアレンティングアワード」授賞式を東京都内で開催した。

人気育児雑誌７誌（リクルート『赤すぐ』、アクセスインターナショナル『FQ JAPAN』、主婦の友社『Como』、主婦と生活社『CHANTO』、祥伝社『nina’s』、リクルート『妊すぐ』、主婦の友社『Baby-mo』）が選出し、「コト部門」、「モノ部門」、「ヒト部門」で21のアワードが贈られた。

「ヒト部門」では、鈴木おさむさん＆大島美幸さん（カップル部門）、中田敦彦さん（パパ部門）、つるの剛士さん（パパ部門）、りんあんちゃん（キッズ部門）、みきママさん（文化人部門）、後藤真希さん（ママ部門）が受賞し、育児雑誌の編集長から記念の盾を受け取った。

また「コト部門」は、「こども食堂ネットワーク」、さいたま市「さいたま市 祖父母手帳」、内閣府及び都道府県「子育て支援パスポート事業全国共通展開」、富士フイルム「Year Album」、ミキハウス「プレママ・プレパパセミナー」が受賞。「モノ部門」では、コールマン「タフドームテント」、子ども子育て総合研究所「コビーアフタースクール+代官山」」、タッペンス＆クランブル「星型フリースアフガン スターラップ」、セキスイデザインワークス「FAMO-S」、タカタ「Child Guard 1.0」、エルゴベビー・ベビーキャリア「アダプト」、テクセルジャパン「クリップモンスター」、東急ホームズ「ミルクリーク」、富士フイルム“スマホdeチェキ”「instax SHARE SP-2」、ベビービョルン「ベビーキャリア ONE+Air」の10商品が受賞した。

「ペアレンティンングアワード」ホームページ

http://parentingaward.com/