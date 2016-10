人材サービスのアデコグループが行う国際的なインターンシップ・プログラム「CEO for One Month」の最終選考会が9月9日、アデコのオフィス(東京)で開催された。

「CEO for One Month」は、次世代リーダーの育成を目的とし、世界50カ国のアデコが開催しているもので、各国の代表となる候補者が集結した選考会を経て、5人のファイナリストが最終選考会に参加した。世界中から集まった応募者は5万4,600人(日本からは1,800人)で、その中からグローバル「CEO for One Month」に選ばれたのは、2016年フランス代表のカミーユ・クレマンさん(22)。クレマンさんは、アデコグループのアラン・ドゥアズCEOと1カ月間行動を共にし、実際の業務を体験する。

