ココロとカラダをゆるめる旅【vol.４】 チャンスの女神が微笑むニューヨーク

記事提供元:TABIZINE

ハワイに行くといつも思います。このままココロも体もアタマもゆるめっぱなしで、いつか脳みそが溶けるんじゃないかと。もちろんそんなことはありませんが(笑)。でもどこで生きていくにしても、きっとしっかりしなきゃいけない時もある。vol.4でMahokoさんはいよいよニューヨーク進出! 一度目覚めた”好奇心”は止まらない!!

-TABIZINE編集部-

ココロとカラダをゆるめる旅【vol.1】 スーツケースひとつでどこまでも

ココロとカラダをゆるめる旅【vol.2】 ハワイで出会ったオレンジジュース

ココロとカラダをゆるめる旅【vol.3】 耳栓とハワイの夜

ココロとカラダをゆるめる旅へ - 自分らしい人生を歩こう –



Happy Holidays from New York!!

ニューヨークに限らず、アメリカ全土で、11月のサンクスギビングデーが終わったら街はクリスマス一色に早変わりです。秋から冬にかけてのアメリカはイベント目白押しでとっても賑やか!

ハワイのクリスマスは暖かい中で(でもハワイなりに四季はあって、冬は雨が多めで寒め)それはそれで常夏のクリスマス!って楽しかったけれど、やっぱり冬の寒い中、本格的なクリスマスシーズンを楽しめるのはニューヨークの醍醐味ですね。

ニューヨークで過ごす冬はこれで2回目。

何度見ても圧巻なロックフェラーセンターのクリスマスツリー。

都会の真ん中にいくつもつくられるアイススケートリンク。

デパートはクリスマスプレゼントを買い求める人で大賑わい。

このスペシャル感は、テレビやニュースで見るより、現地で体感してこそ。

と、今の置かれている状況に感謝せずにいられません。



(C)Magic Yoga Studio

Rockefeller Center Christmas Tree (New York)

ハワイからニューヨークへの旅行を決めた日

初めてのニューヨークは2001年8月。1週間ほど仕事のお盆休みを利用して、姉夫婦の住むこの街へ、母と一緒に遊びに来ました。

その後、14年後に再びニューヨークへ。今度はひとり旅。

ハワイの語学学校でのクラスで「世界の都市」についてがテーマに取り上げられた時、好きな都市は? 行ったことがある世界の都市は? と聞かれても答えられない自分に愕然としたことがきっかけです。

都市?

ハワイのホノルルや東京しか知らない。

韓国へは仕事で行ったことがあるけど、ソウルではなかったし、サンフランシスコ? ロサンゼルス? ラスベガスって都市? アメリカ西海岸に卒業旅行では行ったけれど、好きかどうかを語れるほど知識はないし、ヨーロッパも東南アジアも行ったことがない・・・。

毎年のバケーションのたびに世界各国を旅する、ヨーロッパからのクラスメイトたちのバラエティ豊かな旅行体験談をぼんやり聞きながら、気づいたのです。

もっと旅に出なければ!



(C)Magic Yoga Studio

2週間の学校の休暇をどう過ごそうかを考えていた時でもあったので、シンガポールやインド、オーストラリアなども候補に挙げながら、高校時代の友人がニューヨークで活躍していることを偶然知ったことと、姉夫婦がまだ住んでいることから、行き先はニューヨークに決定。

14年前の初ニューヨークの時と比べて、わたしの好奇心はハワイ生活を経て根本的に変わり、成長していました。

■あわせて読みたい

【ニューヨーク現地取材】911から15年、ワールドトレードセンターの現在

旅好き130万人が選んだ「世界一魅力的な観光都市」ランキングTOP5

Mahokoさんがハワイを離れて気づいた、自分の中での成長とは何だったのでしょうか???

(次のページに続く)

一度目覚めた”好奇心”は止まらない。新たな決意



(C)Magic Yoga Studio

Winter Village at Bryant Park “The Rink” (New York)

14年前と比べて違っていたのは、海外でひとり自由に地下鉄を乗りこなし、美術館、博物館、有名な観光スポット、ミュージカルなどをインターネットで調べて自分の旅をつくっている自身の成長です。

2001年の時点ではデジカメを持っていなくて、デジタルで保存しておける写真がなかったので、2015年の2週間の滞在の間に、前回訪れた場所を再訪問しカメラに収めるのと同時に、新しい場所も開拓し、新しい出会いや楽しみに触れ、素晴らしい旅になりました。

飛び交うクラクション、信号が変わるまで待っていられない足早に歩く人たちの波、常に何かと闘っているかのような熱気。そしてカフェで食べるサンドイッチのとびきりの美味しさ。

2週間で体感したニューヨークの活気にわたしのココロは動かされ、もっと何かにチャレンジできるかもしれない。もっと何かが見つかるかもしれない。

ハワイから日本へ帰ろうかと思っていたけれど、どうせ日本へ帰るなら、この場所で自分をもう少し試してからでもいいかもしれない・・・。

ニューヨークからハワイへ戻った数日後、ニューヨークへ移り住むことを決めたのでした。



(C)Magic Yoga Studio

住んでみてわかったことは、この街で生きることは並大抵の体力気力では続かないということ。強くなくちゃ生きていけないし、脱落していく人のことは誰も気にしていない。たった1時間のランチタイムですら、ジムへ足を伸ばして少しでもカラダを動かし、健康維持と体力維持に努め、仕事の効率をキープする努力。

空いたポジションは他の誰かによってすぐに埋められる。でもチャンスを掴むか、掴まないかは自分次第。一度脱落したって、あきらめなければまたチャンスはめぐってくる。その時にちゃんと結果を出せるように、いつも心持ちを高く、上を向いて歩いていること。

■あわせて読みたい

海外移住【5】在住者が語る、アメリカ・ニューヨークに住んで良かった点、悪かった点

ニューヨークAirbnb体験を本音でルポ。ありえないことも旅の思い出!?

【ニューヨーク】東京の35倍!?在住者が教える危険エリア、治安ワースト5

ゆるさが心地良いハワイから、タフでエキサイティングなニューヨークへ。この大きなギャップからmahokoさんは何に気づいたのでしょうか??

(次のページに続く)

『なぜニューヨークへ?ハワイとはぜんぜん違うでしょう?』

よく聞かれた質問です。

「どうしてハワイとは正反対のニューヨークへ?」

確かに。まったく正反対。でも、どんな場所でも、ココロとカラダに大切なのは、ゆるい(やわらかい)だけでもなく、タフ(強い)だけでもなく、

両方のバランスです。一度ゆるめなければ強さは得られないし、強くなるからこそ、ゆるめ方も分かってくる。

最初はついていくのに精一杯だったニューヨーク生活は、今ではゆるめるさじ加減も得ながら、楽しめるようになっています。

(C)Magic Yoga Studio

Rockefeller Center Christmas Tree (New York)

寒さの厳しいニューヨークの冬も、2回目にして慣れてきました。

人は順応できる生き物。

新しいことを始めるのも、新しい場所へ飛び込むのも、一歩がなかなか踏み出せないこともあるでしょう。

でも、旅をしていると、何が起こっても大丈夫と考えられる度胸と柔軟性が身に付きます。肌の色や生まれた国が違ってもみんな同じ人間であるということ。みんな同じように悩みもある。苦手なこともある。体験したことのないことに不安や恐怖を覚えることもある。だから支え合って、補い合う。

そんなコミュニケーションの中で、自分に足りないもの、すでに身に付いているものもわかってきます。

すでに身の回りにあるものが自分のすべて。

でも現状に満足しきって怠惰に、惰性になってもいいということではなく、またあれもこれもと貪るのでもなく、いらないものはどんどん手放し、すでに備わっているものを伸ばす体験に飛び込む勇気を。

旅の中で、今までの自分のやってきた経験のつながりを確信し、自信がつき、それがこれからの自分のことを信じていける力にもなります。

日本を離れ、ハワイで暮らすうちに養われたこういった地球人的生活力をたずさえて、ニューヨーク生活から見えてきたのは、自分でチャンスは摑み取れ、ということ。

やる気は待っていても出てきません。何かを始めなきゃやる気は出てこないし、困難な環境に置かれてこそ、その時自分に必要なスキルの習得に、やる気が出て目標が定まり向上できます。

チャンスの女神が微笑む場所、ニューヨーク。

世界の中でもこの街が、人々にとって特別な場所であることを体感しながら、旅とは古い自分と新しい自分を融合させながら変化させてくれる素晴らしい出来事なのだなと改めて実感せずにいられません。

(C)Magic Yoga Studio

Statue of Liberty (New York)

Mahoko Hart

Magic Yoga Studio

https://magicyoga.wordpress.com/

[All Photos by Magic Yoga Studio]

※無断で画像を転載・使用することを固くお断りします。

Do not use images without permission.

■あわせて読みたい

連載旅小説「私はニューヨークなんか、興味がなかった」

第1話/人生のレールを外れると、何が始まる?

第2話/恋人紹介業者からスカウトされる!?

第3話/人間も愛しかたも一色じゃない

第4話/幸せにならなきゃ

第5話/ココ二、スワリマセンカ?

第6話/恋に落ちたのは・・・

記事提供元:TABIZINE