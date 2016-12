在留外国人が選んだ人気記事1位は「水面に映る桜が美しい東京の花見スポット」

All About JapanとJALは、在留外国人が、“日本通”ライターが過去に執筆した観光地や日本の食に関する記事の中から気に入った作品を選ぶ投票キャンペーン「All About Japan Award 2016」の結果を発表。その結果は?

1位「水面に映る桜が美しい東京の花見スポット4選」(東京都)

2位「色とりどりの花を愛でる北海道のベストスポット8選」(北海道)

3位「日本の一大イベント「HANAMI」」(青森県)

4位「秋田内陸縦貫鉄道で行く、冬のWonderland」(秋田県)

5位「隠れた名所 山口県を訪ねて」(山口県)

1位に選ばれたのは、神田川、隅田川、目黒川、千鳥ヶ淵などの水面と桜のコントラストの美しさを紹介した東京の花見スポットを紹介した記事が選ばれた。All About Japan編集長のマイケル・カナート氏によると「”春の桜”や”秋の紅葉”など、自然や景色を楽しむために訪日する方が多く、秋田の雪×電車、山口の夜×桜、宮城の動物×祭など地域独特の場所や施設と景色、四季を掛け合わせたインパクトのあるイメージが好まれたよう」とコメント。その他にも、宮城の動物舞踊や四国のフォトジェニックなスポットといった写真が印象的なスポットがランクイン。ぜひサイトでチェックしてみて。

・「All About Japan Award 2016」: http://campaign.allabout-japan.com/en/travel-awards-2016/index.html