機内食レポート。ANA（全日空）「ホノルル～羽田」ビジネスクラス

ANA(全日空)「ホノルル~羽田」ビジネスクラスの機内食です。

Date: 2015/06/04

Airline: All Nippon Airways

FlightNo: NH185

From: Honolulu

To: Tokyo

Class: Business Class

6/1から始まったヒルトンとのコラボ。洋食はヒルトン・ハワイアン・ヴィレッジとのコラボメニュー。写真で見るよりお肉が大きく、しかもとてもやわらかい! 味付けも濃くなく薄くなく。思わずスマイル! サラダも魚介がたっぷりで存在感ありありの美味しさ! デザートも色合いがよく上品なお味でした。

途中、コーヒーを頼みましたが、酸味がなく深い味わいで美味しかったです。ホノルル線限定のパイナップルジュースもおすすめです。おやつでホノルルクッキーもらいました。到着前はフルーツやサンドイッチ、うどんが選べました。

「アペタイザー」

シーフードポケ

「メインディッシュ」

ショートリブ煮込み ジンジャー風味

「デザート」

ココナッツタピオカ グアバソース

機体はレトロですがサービスはとても良く、チェキで写真も撮ってもらいました。いいねANA。

