JAL(日本航空)「成田~ジャカルタ」ファーストクラスの機内食です。

Date: 2016/01/08

Airline: Japan Air Line

FlightNo: JL725

From: Tokyo

To: Jakarta

Class: First Class

アミューズです。

5個の小皿です。

キャビアがありますね。

すき焼きのお肉がやわらかく美味しい。

デザートです。さすがJALの和食、大変美味しくいただきました。

[寄稿者:Rikiya]

