【返答に困る外国人からの質問／政治編】なぜ日本の首相はコロコロ変わるの？＜英語回答付き＞

先日のアメリカ大統領選では、多くのメディアの予想を覆してドナルド・トランプ候補が当選し、かつてないほどの注目を集めました。皆さんも今まで以上に選挙速報へ目を通し、友人や家族と議論を交わしたのではないでしょうか。

「政治」は、旅人同士の間でもよく話題にのぼるテーマです。様々な国の旅人が集まる場で、あなたは日本の代表です。日本の政治について聞かれたとき、自信をもって答えられますか?

ここでは、外国人からよく聞かれる質問と「最低でもこれだけは答えておきたい」という英語を簡単にご紹介します。

日本のことをきっちり理解してもらえるよう、旅立ち前におさらいしておきましょう。

日本の総理大臣はどうやって選ばれるの?



アメリカ大統領選を受けて、日本の総理大臣(首相)が決まる仕組みについて聞かれる機会も増えるのではないでしょうか。

国のトップを決める方法は、大きく分けて2つあります。大統領制と議院内閣制です。現代の国家はだいたいどちらかを採用しており、前者の大統領制はアメリカやフランス、韓国など、議院内閣制は日本やイギリス、ドイツなどが採用しています。

大統領制では国のリーダー(大統領)は国民投票によって選ばれますが、議院内閣制ではリーダー(総理大臣)は国会に選ばれます。これが最も大きな違い。英語ではこんなふうに説明しましょう。

How is the Japanese Prime Minister chosen?

「日本の総理大臣はどうやって選ばれるの?」

The National Diet chooses the Prime Minister from the party ruling the Diet.

「国会が指名するんだよ。国会の多数派を占めている政党から選ばれるの」

Really? Not by an election?

「ほんと? 選挙するんじゃなくて?」

No, but Diet members are elected, so the voters indirectly choose the Prime Minister.

「違うけど、国会議員は選挙で選ばれているから、総理大臣も間接的には国民に選ばれていると言えるの」

覚えておきたい英単語

the Prime Minister「総理大臣」

the (National) Diet「国会」

Diet member(s)「国会議員」

「総理大臣」と「国会」は、国によって用語が異なります。

ドイツの総理大臣はthe Chancellor

イギリスの国会はParliament

アメリカの国会はCongress

となるので、注意しましょう。

