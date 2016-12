記事提供元:TABIZINE

JAL(日本航空)「成田~ニューヨーク」ビジネスクラスの機内食です。

Date: 2016/01/10

Airline: Japan Air Line

FlightNo: JL6

From: Tokyo

To: New York

Class: Business Class

2015/16冬メニューの洋食(肉)です。ステーキなのですが、煮込み肉のような感じに仕上がっています。

[寄稿者:Rikiya]

