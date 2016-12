一生に一度は行ってみたい！熱帯雨林にあるすべての川が温泉の絶景リゾート

記事提供元:TABIZINE



(C)Tabacón Thermal Resort & Spa

誰でも夢に思い描くリゾートがありますね。

例えば、美しく香りの芳しい花々が咲き乱れ、カラフルな鳥や蝶が飛び交う熱帯雨林。豊かにとうとうと流れる川や滝は温かい天然温泉。

鳥のさえずりと川のせせらぎに耳を傾けて。そんな夢のようなリゾートがあったら。

生態系豊かなジャングルにあるリゾート

Did you know hummingbirds can fly backwards and are the only group of birds able to do so? You can see them feeding in our gardens



(C)facebook/Tabacon Thermal Resort &Spa

南米中南米コスタリカに、そんな夢のようなリゾートがあるのです。川はすべて温泉。400種類以上の鳥類、蝶や昆虫が生息する動植物の宝庫。

亜熱帯の鮮やかな花に取り囲まれ、珍しい蝶が舞い、愛らしいハミングバードが飛び交います。コスタリカには「見た人を幸せにする」と言われる、世界一美しい鳥ケツァール(手塚治虫「火の鳥」のモデル)をはじめ、貴重な野生の動植物が生息しています。

適温40℃の温泉の川が流れる



(C)facebook/Tabacon Thermal Resort & Spa

コスタリカ、アレナル国立公園の中にあるタバコン・リゾート(Tabacon Thermal Resort & Spa)は、40℃前後の温泉の川が流れ、滝の打たせ湯もあります。温泉は匂いも色もない、透明のミネラルウォーター。運が良ければ、温泉につかりながらアレナル火山から流れる溶岩を見ることが出来るそうです。

アレナル火山の噴火によって出来た温泉

Did you know that Arenal Volcano National Park was established on September 30, 1991 and it is characterized by the majestic Arenal Volcano



(C)facebook/Tabacon Thermal Resort & Spa

1968年にアレナル火山の噴火によって湧き出た温泉は、川の一部だけではなく、流れている川すべてが40℃ほどの温かさ。

