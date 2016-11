記事提供元:TABIZINE

ANA(全日空)「ロサンゼルス~羽田」ビジネスクラスの機内食です。

Date: 2014/12/22

Airline: All Nippon Airways

FlightNo: NH105

From: Los Angeles

To: Tokyo

Class: Business Class

夜行便でしたのでウェルカム・ドリンクの後は、アミューズと飲み物のみ。

いつでもオーダー出来る、お粥やフルーツ、アイスクリームを頂きました。

到着2時間前に朝食のサービスです。

[寄稿者:Rikiya]

