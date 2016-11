ココロとカラダをゆるめる旅【vol.２】 ハワイで出会ったオレンジジュース

記事提供元:TABIZINE

毎日ワクワクして、色んなことに興味を持って、はだしで駆け出したい気持ち!!!!それはすべて「好き」という気持ちがあるからこそ。そんなことをあらためて気づかせてくれたMahokoさん。最近何か足りないと感じてる方に読んで欲しい、待望のコラムvol.2!! -TABIZINE編集部-

>>>ココロとカラダをゆるめる旅【vol.1】 スーツケースひとつでどこまでも

ココロとカラダをゆるめる旅へ - 自分らしい人生を歩こう –



自分の好きなものってなんだろう?

好きなこと、好きな人、好きな場所って、なんだろう。

考えたことがある人も、ない人も、ココロの奥底にひっそり潜めている人も、

また改めて自分に問いかけてみてほしい。

好きなことってなんですか?

それが、あなたをどこまでも導いてくれる小さなきっかけになります。



(C)Magic Yoga Studio

Magic Island Beach Park, Oahu island (Hawaii)

わたしの行うヨガクラスは、集まってくださる方やその日の状態によって

毎回クラスの内容が変わります。

行うポーズだけではなくて、話す内容も変わります。

たまにクラス前にみなさんから自己紹介をしていただくこともあるのですが、

「いまとてもハマっていることとか、好きなことってなんですか?」

と聞くのが、好きです。

すると、すぐに思いつく方もいれば、少し考えないと出て来ない方など、様々。

なかなか自分の特別好きなことが思い浮かばなかったとしても、

他の人の好きなことを聞いたことで

「あ! そういえばわたしこれが好きだった!」と気づいて教えてくださる方もいます。

何がいいとか悪いとかではないし、毎回思うことが違ってもいい。

わたしはそうやって自分を振り返る時間をみなさんに持ってもらうことが、好きです。

好きなものに、その人自身のすべてがギュッと詰まっていると思うから。

普段は見てみぬふりをしているかもしれない、そんな自分の好きなものを振り返ることで、

何か新しい閃きが生まれて、何かを変えるきっかけになるといいなと思うから。

そして、その小さなココロの変化が、それぞれの人生の手綱を引いて、

可能性の扉を開いてくれ、またひとつ明日からの時間を豊かにすると信じているから。



(C)Magic Yoga Studio

House Without A Key @ Hotel Halekulani (Oahu, Hawaii)

わたしはハワイで出会ったフレッシュなオレンジジュースの美味しさが忘れられず、

そのオレンジジュース1杯をまた飲みたいという情熱に導かれ、

何年かかけてまたハワイ旅行を計画し、たまたま機内の近くの席で、一人で機内食を楽しむ女性の横顔を見て「素敵! 明らかに一人旅でハワイを往復している風! わたしもいつかひとりでハワイに行ってみよう!」と心に決め、初めてのひとり海外旅行でハワイを訪れた時に同じオレンジジュースに再会し、

その時に、「ここに住んでみたい。住めそう」とひらめいたことがきっかけで、どうしたらアメリカに長く住めるのかをとことん調べ、その後数年をハワイで暮らすことができました。

(次のページに続く)

オレンジジュースという情熱。

そしてその頃ハマっていたヨガ。

ヨガの師がハワイ、カウアイ島在住だったこと。



(C)Magic Yoga Studio

Anahola, Kauai Island (Hawaii)

そんな一見、点と点に見えるけど、自分の「何かを好きな想い」という共通点が線につながって、奇跡とも思える縁や、タイミングを引き寄せた。思えば叶う。

もし今、どこかに旅に出てみたいけどそんな時間はない、とか

ひとりで旅に出るのはちょっと寂しいし、安全面が心配、とか、

海外に興味があるけど、語学力がないし、とか

マイナス面が気になって仕方がないあなた。

もうあなたは、人生という生まれてから続いている大きな旅を生きています。

きっと苦しいことも、嬉しいこともこれまでたくさんあったでしょう。

でも、なんとか乗り越えてきた。喜びは分かち合い、苦しい時は助け合い、ここまでやってきた。



(C)Magic Yoga Studio

Waikiki Beach, Oahu Island (Hawaii)

それなら、これからも続くそんな毎日の旅の中で、もうちょっとだけ変化を大きくして

翼をもうちょっとだけ大きく広げて、思いきってもう少し遠くまで旅に出てみませんか?

好きなことを極める旅でも、好きな場所へ行ってみる旅でも、好きな人に会いに行く旅でも。

きっと苦しいことも乗り越えられるし、楽しいこと嬉しいこともたくさん訪れる。

日本国内外問わず、家から、会社から、心地いい場所から一歩飛び出してみる勇気を。

好きなことはなんですか?

好きなことだけしていられるほど、この世の中はそんなに甘くはない。

でも、好きなことって?

その自分への小さな問いかけが、あなたの旅を後押ししてくれるきっかけになるでしょう。

(C)Magic Yoga Studio

Kuhio Beach, Oahu Island (Hawaii)

Mahoko Hart

Magic Yoga Studio

https://magicyoga.wordpress.com/

[All Photos by Magic Yoga Studio]

※無断で画像を転載・使用することを固くお断りします。Do not use images without permission.

■あわせて読みたい

ココロとカラダをゆるめる旅【vol.1】 スーツケースひとつでどこまでも

待ち受けにすると恋が叶う!?恋に効くと噂される世界のパワースポット

【カラー心理テスト】好きな色から分かるあなたの隠された性格は?

シングル必見! 旅好きは「外国人と恋愛」しやすいことが判明

記事提供元:TABIZINE