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【２０１６年ランキング】エコノミークラスが優秀な航空会社トップ１０

2016年11月18日
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飛行機を利用する機会が増える年末、年始。利用するのであれば、評価の高い航空会社に乗りたいものです。私たちの多くが利用するのは、エコノミークラス。イギリスに拠点を置く航空サービスのリサーチ会社スカイトラックス社（Skytrax）で選ばれた「エコノミークラスの評価が高い航空会社（World's Best Economy Class Airlines）」 のトップ10をご紹介しましょう。

10位. Garuda Indonesia　ガルーダインドネシア航空

【２０１６年ランキング】エコノミークラスが優秀な航空会社トップ１０　画像１
(c)facebook/Garuda Indonesia

10位は、「ガルーダインドネシア航空」でした。スカイトラックス社（Skytrax）より下記の賞を受賞しています。

■2014年～2016年「World's Best Cabin Crew」を3年連続受賞。
■2013年「The World's Best Economy Class」、「Best Economy Class Airline Seat」をW受賞。

【２０１６年ランキング】エコノミークラスが優秀な航空会社トップ１０　画像２
(Ç)facebook/Garuda Indonesia

エコノミーの機内食も美味しそうです。インドネシア料理と和食からチョイスできますよ。

機内食　東京（成田・羽田）発
GA881 エコノミークラスメニュー 9月1日～12月31日

インドネシア料理

インドネシア風鶏肉の煮込み
ジャスミンライス、野菜
野菜とスペルト小麦のマリネ
パン
アプリコットケーキ

和食

赤魚煮おろし餡かけ
ご飯、野菜
春菊と椎茸のお浸し
蕎麦
和菓子

到着前にアイスクリームもいただけるそうです。

ガルーダインドネシア航空　エコノミークラスの嬉しいポイント

国際線エコノミークラスの無料受託荷物の制限重量は2015年5月14日以降30kg→46kgに！ 他社の２倍です。お土産をいっぱい買えますね。

9位. ANA All Nippon Airways　全日本空輸

【２０１６年ランキング】エコノミークラスが優秀な航空会社トップ１０　画像３
(C)facebook/ANA JAPAN

日本で唯一選ばれたのが、9位の「全日本空輸」。

スカイトラックス社（Skytrax）世界最高評価「5スター」を4年連続受賞、「WORLD AIRLINE AWARDS」も2部門受賞。
■World's Best Airport Services
■Best Airline Staff in Asia

https://twitter.com/ANA_travel_info/status/766469758384431105
(C)twitter/ANA

ANA機内食総選挙2016で１位に選ばれたメニューが、2016年12月から国際線エコノミーに登場！ 和食の「海鮮ちらし丼」と洋食の「洋食屋さんのハンバーグ・デミグラスソース フライドエッグ添え」、どちらも美味しそうで迷いますね。
https://twitter.com/ANA_travel_info/status/781259699588960256
(C)twitter/ANA

珍しい機内食工程過程を見ることができます。

全日本空輸　エコノミークラスの嬉しいポイント

■国際線の旅客運賃に上乗せする燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）が、10月以降の発券分もゼロ。
全日空と日航、10月以降もサーチャージゼロ　原油安で

8位. Etihad Airways　エティハド航空

https://twitter.com/EtihadAirways/status/776345922670387200
(C)twitter/EtihadAirways

8位は、アラブ首長国連邦（UAE）の国営航空会社「エティハド航空」でした。日本では、中部国際空港と成田国際空港に就航しています。
https://twitter.com/EtihadAirways/status/773045643270959104
(C)twitter/EtihadAirways

エティハド航空　エコノミークラスの嬉しいポイント

■中東の航空会社らしい豪華でボリュームのある機内食。
■エコノミークラスの長時間のフライトでは、パーソナルアメニティキット（ソックス、歯ブラシセット、耳栓の入った「熟睡」キット）を提供。
■エコノミースマートシート。約80センチのシートピッチで、足元は余裕を持たせた作り、シートは約15センチリクライン。背中をより自然な位置でサポートする「クレードルリクライン（ゆりかご式リクライン）」の機能で、くつろぎやすい環境。
■エティハド航空：食事が素晴らしい。3つのメインコースから選べて、温かいデザートまで付いている。常時接続できる Wi-Fi 有料サービス。映画からゲーム、ライブチャンネルとエンターテイメントが充実した「E-BOX」。座席ピッチも広々としている。『エコノミークラスで長距離移動したい航空会社』10選が発表！

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