甘い夢を召し上がれ。ニューヨークのおすすめキャンディー・ショップ３店

https://twitter.com/TheSweetLifeNY/status/629047527371898880
(C)twitter/TheSweetLifeNY
人生は厳しく、時にほろ苦いもの。だから、私たちは大人になってもスイーツを求めるのかもしれません。生存競争が熾烈なニューヨークで、束の間甘い夢を見させてくれる、ニューヨーカーに人気のキャンディー・ショップ3軒をご紹介しましょう。
Economy Candy NYCの駄菓子屋さん
https://twitter.com/EconomyCandy/status/727569765045166081
(C)twitter/EconomyCandy
ローワーイーストサイドのユダヤ系の多いエリアにある、1937年創業のキャンディー・ショップ。まとめ買いすると安くなります。
https://youtu.be/t6HmekqX92Q
【YouTube】Still Sweet Times for New York's Economy Candy/Wall Street Journal
日本の駄菓子屋に近い雰囲気。ところ狭しとチョコレートやキャンディー、ジェリービーンズ、ガムなどあらゆるお菓子がギッシリつまっています。レトロなオリジナルキャラクターやパッケージもユニーク。ハロウィーン時期は長蛇の列ができます。子どものみならず、郷愁に浸るため大人も多く訪れるお店です。
Economy Candy エコノミー・キャンディー
108 Rivington Street
New York, New York 10002
記事提供元：TABIZINE