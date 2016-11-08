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甘い夢を召し上がれ。ニューヨークのおすすめキャンディー・ショップ３店

2016年11月8日
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https://twitter.com/TheSweetLifeNY/status/629047527371898880
(C)twitter/TheSweetLifeNY

人生は厳しく、時にほろ苦いもの。だから、私たちは大人になってもスイーツを求めるのかもしれません。生存競争が熾烈なニューヨークで、束の間甘い夢を見させてくれる、ニューヨーカーに人気のキャンディー・ショップ3軒をご紹介しましょう。

Economy Candy　NYCの駄菓子屋さん
https://twitter.com/EconomyCandy/status/727569765045166081
(C)twitter/EconomyCandy

ローワーイーストサイドのユダヤ系の多いエリアにある、1937年創業のキャンディー・ショップ。まとめ買いすると安くなります。

https://youtu.be/t6HmekqX92Q
【YouTube】Still Sweet Times for New York's Economy Candy/Wall Street Journal

日本の駄菓子屋に近い雰囲気。ところ狭しとチョコレートやキャンディー、ジェリービーンズ、ガムなどあらゆるお菓子がギッシリつまっています。レトロなオリジナルキャラクターやパッケージもユニーク。ハロウィーン時期は長蛇の列ができます。子どものみならず、郷愁に浸るため大人も多く訪れるお店です。

Economy Candy　エコノミー・キャンディー
108 Rivington Street
New York, New York 10002

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