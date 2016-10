まるで天空にいるみたい？アムステルダムの空港に出現した３Dの雲の壁

記事提供元:TABIZINE



(c) Studio Roosegaarde

国や土地によって、様々な個性を持つ空港たち。そこでしか買えないお土産物のショッピングなど、待ち時間の過ごし方もいろいろありますよね。この夏、オランダのスキポール空港に出現したとあるものが「時間を忘れさせる」と話題を呼んでいます。

3Dの雲の壁「BEYOND」



(c) Studio Roosegaarde

それが、2016年8月にこの出発ロビー(Departure Hall) に出現した、雲が動く壁。



(c) Studio Roosegaarde

スキポール空港の出発ロビーは3つに区分されているのですが、3番目のエリアに設置された「ビヨンド」(BEYOND)というインスタレーションです。

https://youtu.be/8shBWJcjO8g

【BEYOND by Roosegaarde adds new dimension to Schiphol Airport with 3D clouds and Dutch light】

こちらの動画からご覧になれるように、ゆっくりと雲が姿を変化させ、まるですぐそこに本物の雲があるような錯覚を感じます。これが厚さたった10cmのLEDパネルに映し出された映像だなんて信じられないですね。

