日本からは２冊ランクイン！目利き書店員が選んだ死ぬまでに読みたい世界の本２５

記事提供元:TABIZINE

アメリカはポートランドにある、世界で一番大きいといわれている古書店「パウエルズ・ブックス」。その書店員が「死ぬまでに読みたい世界の本25冊」を選びました。アメリカ以外の国から小説を中心に様々な作品が選ばれ、日本からは2冊選出されました。選ばれたのは、一体どの本でしょう。

『半分のぼった黄色い太陽』(ナイジェリア)

(C)amazon.co.jp

ナイジェリア南部の町、エヌグ生まれの女性作家チママンダ・ンゴズィ・アディーチェの長編小説です。1967年から1970年までナイジェリアの南東部に存在した、ビアフラ共和国の物語。アティーチェはこの小説で、2007年にオレンジ賞(優れた女流作家に与えられるイギリスの文学賞)を史上最年少で受賞しました。

英題:Half of a Yellow Sun

著者:Chimamanda Ngozi Adichie

『チェルノブイリの祈り』(ベラルーシ)



(C)amazon.co.jp

ウクライナ東部のチェルノブイリで起きた原発事故は、今でも多くの人の生活に影を落としています。数百人にも及ぶその被害者をインタビューしたノンフィクションが、『チェルノブイリの祈り』です。2015年にノーベル文学賞を受賞したことでも話題になりました。

英題:Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster

著者:Svetlana Alexievich

『丁子と肉桂のガブリエラ』(ブラジル)



(C)amazon.co.jp

物語の冒頭で、主人公は自分の妻の不倫現場に出くわし、妻と不倫相手を銃殺します。そんな衝撃的な場面から始まる長編小説です。

英題:Gabriela, Clove and Cinnamon

著者:Jorge Amado

『巨匠とマルガリータ』(ロシア)



(C)amazon.co.jp

「もし人生でたった一冊しかロシア文学が読めないとしたら、この本を読みなさい」とパウエルズ・ブックスの書店員が絶賛する傑作長編小説。ウクライナ生まれの作家、ミハイール・ブルガーコフの代表作としてロシア、ウクライナで絶大な人気を誇ります。

英題:The Master and Margarita

著者:Mikhail Bulgakov

記事提供元:TABIZINE