おにぎり写真を投稿するだけ！飢えに苦しむ子共たちの温かな給食５食分に！

一人の力で大きなことは出来ないかもしれません。でも一人一人のアクションが広がっていったら、世界は変えられるかもしれないのです。それも、大好きなおにぎりを食べることで。

あなたがおにぎりの写真1枚をSNSに投稿すると、飢えや貧困に苦しむアフリカ・アジアの子供達のあたたかな給食5食分になるのです。ぜひ参加してみたいですね。

おにぎりアクション2016とは



世界食料デー・ソーシャルアクション

おにぎりアクション 2016

10/11 (火) ~ 11/30 (水) おにぎりで世界を変える

10月11日~11月30日の期間中「おにぎりアクション2016」を実施し、世界各地で参加者がおにぎりを作るまたは購入し、「いただきます!」写真を#OnigiriAction をつけてSNS上(Facebook, Instagram, Twitter)または特設サイトに投稿すると、参加者に代わり、協賛企業が写真1枚につき100円をTFTに寄付し、アフリカ・アジアの子どもたちにあたたかな給食5食分をプレゼントします。このソーシャルアクションは昨年に続き2回目の開催となり、昨年は世界中から5,000枚を超える写真が投稿され、25,000食の給食を届けました。

本年はその4倍にあたる10万食の給食を届けることを目指し、新たな協賛企業も加わります。個人の参加者、民間企業、NPOが一体となって、「おにぎり」をシンボルに世界を変えるアクションを起こします。

「おにぎりアクション2016」より



あなたのおにぎり写真を投稿しよう!



【参加方法】

・おにぎりの写真

・おにぎりを作っている写真

・おにぎりを持っていただきます!している様子

・おにぎりを食べている写真

などなど、おにぎりにまつわる写真であれば何でもOK。

#OnigiriAction のハッシュタグを付けて自身のSNS(Facebook, Instagram, Twitter)、または特設サイトに投稿するだけ。投稿写真はこちらで確認できます。

【参加目的】

写真1枚が給食5食になる。

(写真1枚につき協賛企業から100円が寄付され、飢えや貧困に苦しむアフリカ・アジアの子どもたちに5食分の学校給食が届きます)

家族や友人、もちろん自分の写真も



お気に入りのおにぎりを持った家族、友人、もちろんあなたの写真もアップしましょう。おにぎりを頬張っている顔って、皆ハッピーな顔をしています。見せびらかしたい、手作りのおにぎり弁当なども良いですね。

ニューヨークからおにぎり写真



ニューヨーカーもおにぎりが大好き (C)Sara Aoyama

ニューヨークに住む筆者も、おにぎり写真を投稿しようと考えています。そこで、日系スーパーにご協力いただいて、ニューヨーカーに人気のおにぎりを作る工程を取材させていただきました!



次々出来上がるおにぎり (C)Sara Aoyama

人気の鮭(Salmon)のおにぎり(Rice Ball)は、ホームメイドの鮭フレーク。塩辛すぎず、ふんわりと優しい味でした。おにぎりの具材は、鮭、たらこ、明太子、ツナマヨ、スパイシーツナマヨ、昆布、梅、天むす、チキンのから揚げなど10種類以上におよび、バラエティーに富んでいます。



パリパリ海苔のおにぎり (C)Sara Aoyama

日本のコンビニと同じように、パリパリの海苔で食べられるおにぎり。1個1.99ドルから。



おにぎりを片手に笑顔のニューヨーカー (C)Sara Aoyama

ニューヨーカーにも人気のおにぎり。出来上がったそばから売れていきます。ニューヨークではおにぎりのことを、”Rice Ball”,”Triangle”,”Onigiri”などと呼びます。お買い上げのところを、お願いして撮影させて頂きました。彼のお気に入りは「梅」。塩辛すぎずほんのり酸味の効いた梅は、アメリカ人にも評価が高く、売れ筋だそうです。

