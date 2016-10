ナイアガラの滝にジップラインが登場！宙吊りになって楽しむ新アトラクション

記事提供元:TABIZINE

世界で有名な滝と言われたら、どこを思い浮かべますか?

TABIZINEの過去記事「渡航者が教える!大迫力のイグアスの滝をもっと楽しむコツ」でも取り上げた、南米のイグアスの滝などと思い浮かべる人も居るかもしれません。ですが、やはりナイアガラの滝が筆頭ですよね。

12000年を超える大昔、氷河時代に大自然が生みだしたというナイアガラの滝、この巨大な迫力を求めて年間で1400万人ほどの旅行者が世界中から集まると言います。

今までに足を運んだ経験のある人も少なくないと思いますが、この観光名所に新しいアトラクションが誕生しました。



そこで今回は新アトラクションを運営するWild Playの公式ホームページを基に、新しく生まれたナイアガラの滝で楽しむジップラインを紹介したいと思います。

ナイアガラの滝で楽しむジップライン



(C)facebook/WildPlay Niagara Falls

ジップラインとは、景観の美しい峡谷などに長大なワイヤーを張り、その一直線のラインを滑車付きのロープで宙づりになりながら、一気にすべりおりるアトラクションになります。

日本にも富山県の立山などに有名なスポットがありますが、このジップラインがなんとナイアガラの滝のすぐ近くに完成しました。

高さ67mの地点から、ナイアガラ渓谷に沿って長さ670mのワイヤーが張られています。そのワイヤーに滑車を取り付け、ぶら下がったまま時速70kmで一気にすべりおりるアトラクション。想像するだけでワクワクしますよね。

残念ながら筆者はまだ体験していないのですが、たまたまカナダのオンタリオ州に住む友人が乗ったと言うので、話を聞いてみました。

すると「This is the best flight I’ve ever had.(今までで最高の空中遊泳だった)」と興奮気味の返答。体1つで空を飛んだままナイアガラの滝に突っ込んでいく感覚なのだとか。

ワイヤーは4本張られており、横一列で参加者の4人が一斉に空中へ飛び出します。“スマホ”で録画しながら、自分の体験を絶叫レポートする人なども居て、大盛り上がりみたいですよ。

ちなみに料金は公式ホームページによれば1回$49.99。7歳以下の子どもは体験できず、参加者の体重も23kgから136kgまでと定められています。体にフィットした服装、つま先の閉じた靴などの着用も義務付けられています。

一歩間違うと命を落としかねないアトラクションですので、安全対策には十分に力を入れているのですね。

