ファーストクラスの機内食レポ！エミレーツ航空「ドバイ～羽田」

エミレーツ航空「ドバイ~羽田」ファーストクラスの機内食です。

Date: 2015/02/27

Airline: Emirates Airlines

FlightNo: EK312

From: Dubai

To: Tokyo

Class: First Class

エミレーツ恒例の年始特別セールでの格安ビジネスクラスだったので、まさかファーストにアップグレードされるとは思いませんでした。

朝っぱらからキャビアです。ドンペリといただきます。

朝食は和食をいただきました。これはビジネスクラスと共通ですね。胡瓜と若布の酢の物も。あん肝とメインの白身魚の粕漬けは美味しかったです。

羽田到着前にメインの機内食です。またまたキャビアから。

パンプキンスープです。

ビーフは少し中華風の味付けでしたが、最高に柔らかくて美味しかったです。

ソムリエの資格を持っていらっしゃる日本人CAさんオススメの1976年ビンテージのポートワインが絶品でした。個室タイプのシート、美味しいワインと機内食、CAさんの気配りで10時間のフライトが、あっという間でした。

