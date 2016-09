母国と違う！ 外国人旅行者が日本のコンビニで驚いたこと

記事提供元:TABIZINE

ありとあらゆるものが揃うコンビニ。私たちにとっては当たり前のように感じることでも、コンビニの利便性に慣れていない外国の方々からは驚かれたり、うらやましがられたりすることも。

そんな外国人のみなさんは、コンビニでどのようなものを買ったり、どんな点に驚きを感じるのでしょう? 「えっそれが!?外国人が感激する意外なジャパングルメ」で紹介したように、意外なものが人気だったり、日本のコンビニで買えるお菓子が外国人に人気という事実も。また、日本と母国のコンビニとの違いはあるの? など、ちょっぴり気になりませんか。

外国人旅行者にインタビュー!日本のコンビニで買ったものは?

「Japanese convenient stores VS the world? What do foreigners in Japan get there?/外国人に日本のコンビニで買ったものを聞いてみました!」という動画では、日本在住のドイツ人タレントのカティーキャットさんが、東京に遊びに来た外国人に街角インタビューをしています。インタビューは英語で行われていますが、字幕で日本語を見ることもできるので、気になる方はぜひどうぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=1SFoMdC3p8s

【YouTube】Japanese convenient stores VS the world? What do foreigners in Japan get there?

カティーキャットさんはスペイン人、ドイツ人、アメリカ人、韓国人の旅行者にインタビューをしており、多くの人が「日本のお菓子やドリンク、サンドイッチ」と答えています。さらに日本と母国のコンビニの違いを聞かれると、どこの国の人たちも日本のコンビニを高く評価!

24時間営業が基本ってすごい!



スペインの旅行者は「スペインでは22時を過ぎるとお店が閉まるため、24時間営業のコンビニはとても便利だと思う」「スペインのコンビニは日本と比べて小さいし、品揃えも少ない」と話し、ドイツの旅行者は「ドイツの店の多くは20時までの営業のため、コンビニのように24時間営業の店があると良いと思う」というように、日本のコンビニの利便性に対する意見が目立ちました。

