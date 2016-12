ビルボードジャパン　2016年総合イヤーエンド・チャート発表

株式会社阪神コンテンツリンク

2016/12/8

ビルボードジャパン(株式会社阪神コンテンツリンク)

総合ソング・チャート1位は、AKB48「翼はいらない」、

僅差の2位はRADWIMPS「前前前世」に。

総合アルバム・チャート1位は宇多田ヒカル『Fantome』が獲得。

プロメテウスグローバルメディア社(本社所在地:ニューヨーク)のグループである「米国ビルボード」(Billboard誌 発行人:Lynne Segall)及び「ビルボードジャパン」(日本におけるBillboardブランドのマスターライセンスを保有する株式会社阪神コンテンツリンク)は、2016年イヤーエンド・チャート全9部門の受賞楽曲・アーティストを別紙の通り発表致します。

2016年の総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 100】は、上位3曲が接戦を繰り広げる中、シングル・セールスで全国推定累計売上枚数2,507,403枚を記録したAKB48「翼はいらない」が上半期のポイント差を守り、【Billboard JAPAN Hot 100 of the Year 2016】を獲得しました。2位はRADWIMPS「前前前世」が獲得。シングル・カットされていないにも関わらず、ラジオ1位、ダウンロード1位、Twitter2位、動画再生2位と、この4指標でのポイントが特に強く、僅差で2位という結果となりました。そして3位は星野源「恋」。ラジオ2位、CDセールス37位、ダウンロード3位、ストリーミング4位、ルックアップ2位、動画再生5位と、全ての指標で高ポイントを獲得しており、CDセールスよりも他指標の順位が高いことが特徴的でした。

また、総合アルバム・チャート【Billboard JAPAN Hot Albums】は、宇多田ヒカルの8年振りのアルバム『Fantome』が獲得。同作は10月10日付チャートで初登場1位となって以降も4週連続で1位を獲得。その後も5位圏内をキープし続け、9月リリースであるにも関わらずポイントを積み上げ首位に輝きました。2位はRADWIMPS『君の名は。』が獲得。9月5日付チャート以降トップ10内をキープし続け、1位、2位ともにロングヒット作が獲得という結果となりました。

2016年は総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 100】のトップ10に、シングル・カットされていない「前前前世」、「ペンパイナッポーアッポーペン」がチャートインしていることから、ダウンロードや動画、ストリーミングなど“ヒット曲”がシングル・セールス以外からも生まれることが、より顕著となりました。Spotifyなど新たなストリーミングサービスも開始し、この動きは2017年以降も加速していくことでしょう。

◎AKB48コメント

向井地美音:私はこの曲で初めて単独でセンターを務めさせていただいたので、沢山の方に愛される作品になって嬉しいです。

横山由依:みーおん(向井地)のような若いメンバーがセンターを務めた曲を多くの方に愛していただけて、大きな自信に繋がりました。とても光栄ですし、来年に向けて身が引き締まる思いでいっぱいです。

柏木由紀:「翼はいらない」はフォークソングのような曲調で、今までの作品とは違う雰囲気だったので私達にとってはチャレンジでした。そんな曲を多くの皆さんに聴いていただけて嬉しいですし、1位をいただけたことは、(メンバー)みんなの自信に繋がると思います。

渡辺麻友:年間1位を獲得できるというのは簡単なことではありません。聴いてくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいですし、この気持ちを忘れずに頑張っていきたいです。

◎宇多田ヒカルコメント

8年ぶりのアルバムが様々な形態で沢山の人に届いたということがとても嬉しいです。ありがとうございました。

★Billboard JAPAN Hot 100 of the Year 2016

<総合ソング・チャート年間1位>

全国推定売上枚数、ダウンロード回数、ラジオ放送回数、ルックアップ数、ツイート数、ストリーミング数、YouTubeおよびGYAO!の動画再生回数を合算した、米国でもBillboard音楽チャートの中心となる総合ソング・チャートの年間1位

楽曲:「翼はいらない」 アーティスト:AKB48

1位「翼はいらない」AKB48

2位「前前前世」RADWIMPS

3位「恋」星野源

4位「君はメロディー」AKB48

5位「世界に一つだけの花」SMAP

6位「ペンパイナッポーアッポーペン」ピコ太郎

7位「LOVE TRIP」AKB48

8位「ハイテンション」AKB48

9位「SUN」星野源

10位「サイレントマジョリティー」欅坂46

★Billboard JAPAN Hot Albums of the Year 2016

<総合アルバム・チャート年間1位>

全国推定売上枚数、ダウンロード数、ルックアップ数の3つのデータを合算した、国内唯一の総合アルバム・チャート年間1位

タイトル:『Fantome』 アーティスト:宇多田ヒカル

1位『Fantome』宇多田ヒカル

2位『君の名は。』RADWIMPS

3位『THE JSB LEGACY』三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

4位『Are You Happy?』嵐

5位『シャンデリア』back number

6位『YELLOW DANCER』星野源

7位『Just LOVE』西野カナ

8位『あの日 あの時』小田和正

9位『HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM』

10位『Butterflies』BUMP OF CHICKEN

※『Fantome』の「o」の正式表記はサーカムフレックス付き

★Billboard JAPAN Hot Overseas of the Year 2016

<国内総合洋楽チャート年間1位>

8つのデータを合算するBillboard JAPAN Hot 100から洋楽曲を抽出した国内洋楽チャートの年間1位

楽曲:「ソーリー」 アーティスト:ジャスティン・ビーバー

1位「ソーリー」ジャスティン・ビーバー

2位「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」ジャスティン・ビーバー

3位「シー・ユー・アゲイン」ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース

4位「シェイク・イット・オフ~気にしてなんかいられないっ!!」テイラー・スウィフト

5位「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」マーク・ロンソン

6位「ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン」フィフス・ハーモニー

7位「アイ・リアリー・ライク・ユー」カーリー・レイ・ジェプセン

8位「キャント・ストップ・ザ・フィーリング!」ジャスティン・ティンバーレイク

9位「コール・ミー・メイビー」カーリー・レイ・ジェプセン

10位「シュガー」マルーン5

★Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2016

<総合アニメソング・チャート年間1位>

Billboard JAPAN Hot 100からアニメTV/映画のタイアップ楽曲と、アニメ声優による楽曲を抽出したアニメソング・チャートの年間1位

楽曲:「前前前世」 アーティスト:RADWIMPS

1位「前前前世」RADWIMPS

2位「友よ~この先もずっと…」ケツメイシ

3位「ひまわりの約束」秦基博

4位「なんでもないや」RADWIMPS

5位「チキンLINE」SKE48

6位「スパークル」RADWIMPS

7位「Fantastic Time」Hey! Say! JUMP

8位「トライ・エヴリシング」Dream Ami

9位「シュガーソングとビターステップ」UNISON SQUARE GARDEN

10位「はなまるぴっぴはよいこだけ」A応P

★Billboard JAPAN Radio Songs of the Year 2016

<ラジオソング・チャート年間1位>

全国のAM/FM32局の楽曲放送回数に、エリア別の人口と平均聴取率を乗じて指数化したラジオエアプレイ・チャート年間1位

楽曲:「前前前世」 アーティスト:RADWIMPS

1位「前前前世」RADWIMPS

2位「恋」星野源

3位「キャント・ストップ・ザ・フィーリング!」ジャスティン・ティンバーレイク

4位「道」宇多田ヒカル

5位「ケーキ・バイ・ザ・オーシャン」DNCE

6位「FLASH」Perfume

7位「アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム」コールドプレイ

8位「SUN」星野源

9位「ステイ feat.マティー・ノイエス」カイゴ

10位「花束を君に」宇多田ヒカル

★Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2016

<シングル・セールス・チャート年間1位>

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したシングル・セールス・チャート年間1位

楽曲:「翼はいらない」 アーティスト:AKB48

1位「翼はいらない」AKB48

2位「君はメロディー」AKB48

3位「ハイテンション」AKB48

4位「LOVE TRIP/しあわせを分けなさい」AKB48

5位「サヨナラの意味」乃木坂46

6位「裸足でSummer」乃木坂46

7位「I seek/Daylight」嵐

8位「ハルジオンが咲く頃」乃木坂46

9位「復活LOVE」嵐

10位「チキンLINE」SKE48

★Billboard JAPAN Top Albums Sales of the Year 2016

<アルバム・セールス・チャート年間1位>

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したアルバム・セールス・チャートの年間1位

タイトル:『Are You Happy?』 アーティスト:嵐

1位『Are You Happy?』嵐

2位『THE JSB LEGACY』三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

3位『Fantome』宇多田ヒカル

4位『シャンデリア』back number

5位『あの日 あの時』小田和正

6位『君の名は。』RADWIMPS

7位『HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM』

8位『YELLOW DANCER』星野源

9位『DEAR.』Hey! Say! JUMP

10位『E.G. SMILE-E-girls BEST-』E-girls

※『Fantome』の「o」の正式表記はサーカムフレックス付き

★Billboard JAPAN Top Jazz Albums of the Year 2016

<ジャズアルバム・セールス・チャート年間1位>

初回盤、限定盤、通常盤など商品分類上別商品となる売上推定枚数を商品タイトルごとに合算したジャズアルバム・セールス・チャートの年間1位

タイトル:『SPARK』 アーティスト:上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト

1位『SPARK』上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト

2位『デイ・ブレイクス』ノラ・ジョーンズ

3位『恋愛小説2~若葉のころ』原田知世

4位『サム・アザー・タイム:ザ・ロスト・セッション・フロム・ザ・ブラック・フォレスト』ビル・エヴァンス

5位『ソウル・アイズ』キャンディス・スプリングス

6位『TREASURE HUNTER』T-SQUARE

7位『ワルツ・フォー・デビイ』ビル・エヴァンス

8位『ウォールフラワー』ダイアナ・クラール

9位『BLACK TRACK』SOIL&"PIMP"SESSIONS

10位『ギルティ・プレジャー』山中千尋

★Billboard JAPAN Top Classical Albums of the Year 2016

<クラシックアルバム・セールス・チャート年間1位>

初回盤、限定盤、通常盤など商品分類上別商品となる売上推定枚数を商品タイトルごとに合算したクラシックアルバム・セールス・チャートの年間1位

タイトル:『0歳からの育脳クラシック』

1位『0歳からの育脳クラシック』

2位『あなたのためのサウンドトラック』清塚信也

3位『ラヴェル:歌劇《こどもと魔法》』小澤征爾

4位『BEST OF THE THREE VIOLINISTS』葉加瀬太郎,高嶋ちさ子,古澤巌

5位『fエフ』サラ・オレイン

6位『THE BEST』辻井伸行

7位『ラプソディー・ジャパン』村治佳織

8位『サンダーバード音楽集~オリジナル・スコアによる』広上淳一,東京ガーデン・オーケストラ

9位『月の光』冨田勲

10位『ANIME CLASSIC』石川綾子