京都外国語大学

2018年4月 国際貢献学部が誕生 開学以来 初の2学部体制へ(掲載案内)

2016年12月2日

京都外国語大学・京都外国語短期大学

京都外国語大学(京都市右京区/松田武学長)は、11月28日(月)15時30分から京都大学記者クラブ(京都市)において、新学部設置構想の記者説明会を開催。2018年4月、現在の「外国語学部」に「国際貢献学部」(仮称)を加えた2学部体制の構想を発表しました。

記

1.説明会の概要

【日 時】 11月28日(月) 15時30分-16時30分

【場 所】 京都大学記者室(京都大学百周年時計台記念館1F)

【内 容】 新学部設置の趣旨、構想の詳細

【出 席】 松田武 学長、下村秀則 副学長(教学担当) 他

2.新学部の概要 ※設置構想の内容は予定であり変更する場合があります

学部名:国際貢献学部(Faculty of Global Engagement)

定員 :240人

学科名:グローバルスタディーズ学科(Department of Global Studies)

定員 :100人(留学生比率30%を想定)

専攻 :国際協力コース(Concentration in Peace Design)

グローバルビジネスコース(Concentration in Global Business)

学科名:グローバル観光学科(Department of Global Tourism)

定員 :140人(留学生比率10~20%を想定)

専攻 :観光政策コース(Concentration in Tourism Policy)

観光ビジネスコース(Concentration in Tourism Business)

3.新学部の特色

京都外国語大学の教育の3本柱である(1)多言語教育、(2)教養教育、(3)Community Engagement(コミュニティとの連携・協働)が有機的に補完しあう、ユニークな教育プログラムを構想中。世の中のグローバル化が進み、ヒト・モノ・カネが国境を越えて自由に行き来する時代において生まれる様々な問題を、政治学や経済学などの社会科学的な視点で分析し、優れた行動力によって解決できる人材 「知的チェンジメーカー」を育成します。

4.参照URL

京都外国語大学ホームページ

国際貢献学部特設サイト