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公益社団法人中小企業研究センター

公益社団法人中小企業研究センター　第５０回（平成28年度）「グッドカンパニー大賞」表彰企業発表

2016年12月2日

公益社団法人中小企業研究センター

全国から経済的、社会的に優れた成果をあげている中小企業を
発掘し顕彰する第５０回「グッドカンパニー大賞」のグランプリは
株式会社アイオー精密(岩手県)、株式会社東研サーモテック(大阪府)
に決定しました。

公益社団法人中小企業研究センター(東京都台東区、前田晃伸理事長)は、第５０回
(平成２８年度)「グッドカンパニー大賞」の表彰企業１４社を発表しました。

【グランプリ】　　　　　　　株式会社アイオー精密(岩手県)
　　　　　　　　　　　　　　株式会社東研サーモテック(大阪府)

【優秀企業賞】
　　関東地区　　　　　　　　旭化成株式会社(群馬県)
　　北陸・甲信越地区　　　　株式会社協和精工(長野県)
　　北陸・甲信越地区　　　　サン工業株式会社(長野県)
　　東海地区　　　　　　　　エイベックス株式会社(愛知県)
　　近畿地区                     　関西チューブ株式会社(大阪府)
　　近畿地区                     　紀和化学工業株式会社(和歌山県)
　　
【特別賞】　　　　　　　　 　佐渡精密株式会社(新潟県）
　　　　　　　　　　　　　 　三昭紙業株式会社(高知県)
　　　　　　　　　　　　　 　株式会社システムスクエア(新潟県)
　　　　　　　　　　　　　　 株式会社南雲製作所(新潟県)
　　　　　　　　　　　　　　 マルマンコンピュータサービス株式会社(青森県)
　　　　　　　　　　　　　　 株式会社ワイビーエム(佐賀県)

「グッドカンパニー大賞」は、優良な中小企業を全国から発掘・顕彰することを通じて
中小企業の振興を図り日本経済発展に寄与することを目的として昭和４２年に創設
されました。
これまでの表彰企業は６４６社にのぼり、多くの企業がわが国の有力な企業に発展
しています。　

中小企業研究センターの概要とこれまでの表彰企業一覧はこちら
http://www.chukiken.or.jp　　　　　　　

表彰式は平成２９年２月１日(水)東京・大手町の経団連会館で行います。
(表彰式取材につきましては事前に事務局までご連絡ください。)

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