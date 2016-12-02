公益社団法人中小企業研究センター　第５０回（平成28年度）「グッドカンパニー大賞」表彰企業発表

【優秀企業賞】 関東地区 旭化成株式会社(群馬県) 北陸・甲信越地区 株式会社協和精工(長野県) 北陸・甲信越地区 サン工業株式会社(長野県) 東海地区 エイベックス株式会社(愛知県) 近畿地区 関西チューブ株式会社(大阪府) 近畿地区 紀和化学工業株式会社(和歌山県) 【特別賞】 佐渡精密株式会社(新潟県） 三昭紙業株式会社(高知県) 株式会社システムスクエア(新潟県) 株式会社南雲製作所(新潟県) マルマンコンピュータサービス株式会社(青森県) 株式会社ワイビーエム(佐賀県)

全国から経済的、社会的に優れた成果をあげている中小企業を 発掘し顕彰する第５０回「グッドカンパニー大賞」のグランプリは 株式会社アイオー精密(岩手県)、株式会社東研サーモテック(大阪府) に決定しました。

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