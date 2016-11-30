株式会社マイス

外国人向け情報誌『TheExpat’sGuidetoJapan2017』新情報を追加して12月発行

2016年11月30日

株式会社マイス

在日外国人向け生活情報誌

『The Expat’s Guide to Japan 2017』

新たな情報を追加して2016年12月発行決定！

株式会社マイス（本社：東京都新宿区四谷4-11 代表取締役 長崎聡子）は、日本に滞在する外国人の方に、日本の生活情報を紹介するガイド誌『The Expat’s Guide to Japan – Tokyo & Yokohama – 2017』を、12月下旬に発行いたします。当冊子の購読をご希望の企業様や個人の方、広告の掲載を希望する会社様などを募集しております。

ビザや住民登録などの諸手続き、公共サービスの種類や申込み方法、英語が通じるレストラン／学校／病院などの従来の記事に加えて、今回新たに、以下の情報を掲載いたします。今後も、外国人の方にとってより使いやすく、役に立つ媒体を目指してまいります。

◎ とっさの時に役立つ情報

地震の際の行動指針: やっていいこと・いけないこと／基本的心構え／地震が起きた場所別対応方法

◎ 地震に備える～防災への取り組み

屋内での安全確認／避難場所・一時滞在施設の確認／家族・友人との情報共有／備蓄しておくべきもの

◎ 宅配サービス、日本製の洗剤・歯磨き粉など、より快適に生活を過ごすための情報

■『The Expat’s Guide to Japan』とは

これから日本に住む外国人や、すでに住んでいる外国人の方々の、日本での生活をサポートするための英語版情報誌です。2008年9月発行の初版以来ご好評をいただき、インターナショナルスクール／各国大使館／外資系企業／外国人の利用が多い不動産・マンションなど400箇所以上の施設に配布・設置しております。在日外国人コミュニティ内での知名度も高く、生活情報誌としての地位も確立している媒体です。

また、ウェブ媒体として、70か国以上からのアクセスを集める公式サイト（http://expatsguide.jp）や、Facebookページ（http://www.facebook.com/TheExpatsGuideToJapan）でも、日本の情報を継続的に発信しております。

★ 本誌は無料にてご提供しております。外国人スタッフがいらっしゃる日本企業・外資系企業、外国人居住者の多いアパートメントなどで是非ご活用ください。また、個人の方のご利用も歓迎しております。お問合わせやご注文、見本誌の請求など、お気軽にお申し付けください。

★ 購読者層にPRをお考えの企業様の広告掲載スペースをご用意しています。詳細はお問い合わせください。

■『The Expat’s Guide to Japan』の特長

○ 在日外国人の経験をヒアリングし、本当に「知っておきたい」情報を掲載

○ インターナショナルスクール・病院・ショップ・レストランなどを、リスト化して見やすく紹介

○ 病気や災害、緊急時の対処法、連絡先を紹介し、いざというときの不安を解消

○ 持ち運べる携帯性を重視し、コンパクトで保管場所も取らないA5サイズ

○ 人気のエリアを厳選した見やすいエリアマップと、JR、私鉄、地下鉄を網羅した鉄道路線図

■ 掲載内容

(1) Basic Information (2) Visas＆Residency (3) Starting a Business (4) Settling In (5) Housing (6) Cars (7) Shopping (8) Eating Out (9) Education (10) Medical Care (11) Health, Sports, & Body Care (12) Community & Recreation (13) Trips＆Entertainment (14) Transportation

「Emergencies & Disaster Prevention」「Basic Japanese Words & Phrases」「Annual Events」

「Railway Map」「Area Map」

■ 媒体概要

・媒体名：The Expat’s Guide to Japan 2017 Edition

・発行：株式会社マイス

・価格：無料配布

・発行部数：50,000部

・体裁：平綴じ／本文96ページ（予定）／4色カラー／A5版

・読者層：東京／横浜に在住の英語圏の方。外資系企業の社員、大使館員、ＩＴ技術者など

・株式会社マイス ウェブサイト http://mais.co.jp/