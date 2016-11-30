プレスリリース共同通信PRワイヤーより最新のプレスリリースを紹介
プレスリリース一覧に戻る PRワイヤーで同じプレスリリースをみる PRWire

株式会社マイス

外国人向け情報誌『TheExpat’sGuidetoJapan2017』新情報を追加して12月発行

2016年11月30日

株式会社マイス

在日外国人向け生活情報誌
『The Expat’s Guide to Japan 2017』
新たな情報を追加して2016年12月発行決定！

株式会社マイス（本社：東京都新宿区四谷4-11　代表取締役 長崎聡子）は、日本に滞在する外国人の方に、日本の生活情報を紹介するガイド誌『The Expat’s Guide to Japan – Tokyo & Yokohama – 2017』を、12月下旬に発行いたします。当冊子の購読をご希望の企業様や個人の方、広告の掲載を希望する会社様などを募集しております。

ビザや住民登録などの諸手続き、公共サービスの種類や申込み方法、英語が通じるレストラン／学校／病院などの従来の記事に加えて、今回新たに、以下の情報を掲載いたします。今後も、外国人の方にとってより使いやすく、役に立つ媒体を目指してまいります。

◎ とっさの時に役立つ情報
地震の際の行動指針: やっていいこと・いけないこと／基本的心構え／地震が起きた場所別対応方法
◎ 地震に備える～防災への取り組み
屋内での安全確認／避難場所・一時滞在施設の確認／家族・友人との情報共有／備蓄しておくべきもの
◎ 宅配サービス、日本製の洗剤・歯磨き粉など、より快適に生活を過ごすための情報

■『The Expat’s Guide to Japan』とは
これから日本に住む外国人や、すでに住んでいる外国人の方々の、日本での生活をサポートするための英語版情報誌です。2008年9月発行の初版以来ご好評をいただき、インターナショナルスクール／各国大使館／外資系企業／外国人の利用が多い不動産・マンションなど400箇所以上の施設に配布・設置しております。在日外国人コミュニティ内での知名度も高く、生活情報誌としての地位も確立している媒体です。
また、ウェブ媒体として、70か国以上からのアクセスを集める公式サイト（http://expatsguide.jp）や、Facebookページ（http://www.facebook.com/TheExpatsGuideToJapan）でも、日本の情報を継続的に発信しております。

★ 本誌は無料にてご提供しております。外国人スタッフがいらっしゃる日本企業・外資系企業、外国人居住者の多いアパートメントなどで是非ご活用ください。また、個人の方のご利用も歓迎しております。お問合わせやご注文、見本誌の請求など、お気軽にお申し付けください。

★ 購読者層にPRをお考えの企業様の広告掲載スペースをご用意しています。詳細はお問い合わせください。

■『The Expat’s Guide to Japan』の特長
○ 在日外国人の経験をヒアリングし、本当に「知っておきたい」情報を掲載
○ インターナショナルスクール・病院・ショップ・レストランなどを、リスト化して見やすく紹介
○ 病気や災害、緊急時の対処法、連絡先を紹介し、いざというときの不安を解消
○ 持ち運べる携帯性を重視し、コンパクトで保管場所も取らないA5サイズ
○ 人気のエリアを厳選した見やすいエリアマップと、JR、私鉄、地下鉄を網羅した鉄道路線図

■ 掲載内容
(1) Basic Information (2) Visas＆Residency (3) Starting a Business (4) Settling In (5) Housing (6) Cars (7) Shopping (8) Eating Out (9) Education (10) Medical Care (11) Health, Sports, & Body Care (12) Community & Recreation (13) Trips＆Entertainment (14) Transportation
「Emergencies & Disaster Prevention」「Basic Japanese Words & Phrases」「Annual Events」
「Railway Map」「Area Map」

■ 媒体概要
・媒体名：The Expat’s Guide to Japan 2017 Edition
・発行：株式会社マイス
・価格：無料配布
・発行部数：50,000部
・体裁：平綴じ／本文96ページ（予定）／4色カラー／A5版
・読者層：東京／横浜に在住の英語圏の方。外資系企業の社員、大使館員、ＩＴ技術者など

・株式会社マイス　ウェブサイト　http://mais.co.jp/

エリアマップ
Education - インターナショナルスクール、日本の教育システム
年中行事、季節のイベントカレンダー
Settling In - 公共サービスの種類や申込み方法
Visas & Residency - ビザや住⺠登録などの諸⼿続き
「The Expat's Guide to Japan」公式サイト
「The Expat's Guide to Japan」facebookページ
400箇所以上の様々な施設で配布・設置しております。
『TheExpat’sGuidetoJapan』表紙（2016年版）
プレスリリース一覧に戻る PRワイヤーで同じプレスリリースをみる PRWire
PRワイヤーロゴ

共同通信PRワイヤーがあなたのプレスリリースを責任を持ってお届けします。

共同通信PRワイヤーは、わが国を代表する通信社である共同通信社のグループ企業として設立された、国内唯一の世界標準の広報通信社です。共同通信PRワイヤーがご提供するワイヤーサービスは、報道機関の方々からのご協力とご承認を得て作成した「最新のメディア向け配信リスト」を使い、共同通信社が全力を挙げて作り上げた国内広報通信システムを通じて、適切な配信先にいち早く、プレスリリースをお届けするものです。

PRワイヤー

pet_banner_ロゴ入り
株式会社マイスターアソシエイツ
バナー02

K.K. Kyodo News Facebookページ

ニュース解説特集や映像レポート、エンタメ情報、各種イベント案内や開催報告などがご覧いただけます。

第96回天皇杯　トピックス

準々決勝～決勝　マッチスケジュール（キックオフ時間、試合会場）決定

第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会の準々決勝から決勝までのマッチスケジュール（キックオフ時間、試合会場）が下記の通り決まりました。 【第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会】＜マッチスケジュール＞ ［準々決勝］   … 続きを読む

イベント&セミナー

きさらぎ会Image

東京きさらぎ会10月例会 logo:KyodoWeekly

東京きさらぎ会10月例会

共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。

詳しく

スポーツの歴史の検証

もっと見る

banner300_94
きさらぎ会バナーside@2x
もっと知りたい！韓国TVドラマ　創刊10周年キャンペーン！
全国スポーツ懇話会　バナー
「弁当の日」応援プロジェクト　バナー
ふるさと発見 新聞社の本
DRIVE & LOVE
11月11日はいただきますの日

Daily アクセス RANKING

  1. 「カゼＶＳストナ２０１６」篇 浅田真央、舞姉妹がバトルに至るまでには驚きの追跡劇が？　全貌が分かるＷ...
  2. （左から）高橋大輔、市川染五郎、荒川静香 市川染五郎「スケートを滑れる歌舞伎役者を募集中」　歌舞伎とフィギュアの...
  3. %e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%a3 クラッシクカー100台がいちょう並木をパレード　2016 トヨタ博物館...
  4. 女性が住みやすい県、全国1位はどこ？　女性のストレスオフ県2016ランキング発表！　画像１ 女性が住みやすい県、全国1位はどこ？　女性のストレスオフ県2016ラン...
  5. 2016年“鍋料理”のトレンドは『ハイブリッド鍋』　定番に飽きたらぜひお試しを！　画像１ 2016年“鍋料理”のトレンドは『ハイブリッド鍋』　定番に飽きたらぜひ...
  6. 大島優子 大島優子「遼ちゃんと、ついに結婚しました！」　坂口健太郎とのウエディン...
  7. ショック！生き返った人の39％が「死後も意識はあった」と証言　画像１ ショック！生き返った人の39％が「死後も意識はあった」と証言...
  8. 外国人向けの日本ガイドブック、日本人論が面白い！～続フランス編～　画像１ 外国人向けの日本ガイドブック、日本人論が面白い！～続フランス編～...
  9. もらえる年金はいくら？　目減り認識広がる　画像１ もらえる年金はいくら？　目減り認識広がる...
  10. 安倍さんの“おかげ”です！　日本でも“富裕層”が増加？　画像１ 安倍さんの“おかげ”です！　日本でも“富裕層”が増加？...
このページのトップへ