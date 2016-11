ソフトバンク コマース&サービス株式会社

SoftBank SELECTION、iPhone 7/iPhone 7 Plus向けに薄さわずか約0.45mmの極薄ケースを発売

2016年11月30日

SoftBank SELECTION、iPhone 7/iPhone 7 Plus向けに

薄さわずか約0.45mmの極薄ケースを発売

~高硬度強化ガラスDragontrailRXを採用した

極薄仕様の液晶保護ガラスも発売~

ソフトバンク コマース&サービス株式会社は、「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」ブランドより、iPhone 7およびiPhone 7 Plus向けのアクセサリーとして「極薄クリアハードケース」と「極薄液晶保護ガラス」を2016年12月2日より、SoftBank SELECTION 取扱店※1およびSoftBank SELECTION オンラインショップで発売します。なお、SoftBank SELECTION オンラインショップでは、11月30日より予約の受け付けを開始します。

今回発売する「極薄クリアハードケース」は、一般的なシャープペンシルの芯(約0.5mm)よりも薄い、約0.45mm※2の薄さを実現し、新色のジェットブラックを加え5色展開となったiPhone 7のカラーとデザインにマッチする極薄仕様のケースです。また、ケースにキズがつきにくい特殊コーティング加工を施しており、まるで何も着けていないかのような一体感に加え、優れた耐傷性を両立しています。

また、同時発売する「極薄液晶保護ガラス」は、約0.2mmの極薄仕様でありながらも9Hの硬度を備えた日本製の強化ガラスを採用し、iPhoneのディスプレーを保護します。なお、iPhone 7向けの本製品についてはiPhone 6sおよびiPhone 6にも対応し、極薄ながら一般のガラスと比較して約8倍の強度を持ちキズに強い高硬度強化ガラスDragontrailRX(AGC旭硝子社製)を採用しています。

※1一部店舗を除く。

※2 表面コートを除く。

【SoftBank SELECTION 極薄クリアハードケース】

1.主な特長

・薄さ約0.45mm※の極薄設計

細部まで設計にこだわり抜いた極薄フォルムは、装着時にiPhone本来のデザインと機能を損なうことのない究極の一体感を実現します。

・軽量

iPhone 7用はわずか約7.0g、iPhone 7 Plus用は約9.0gの軽さで、着けていることさえ感じさせません。

・キズ防止加工

特殊コーティング加工によりケース本体にキズがつきにくく、いつまでもキレイに使用できます。

※ 表面コートを除く

2.仕様

■対応機種:iPhone 7

・サイズ:約68.1(W)×139.1(H)×7.5(D)mm

・質量:約7.0g

・素材:ポリカーボネート

■対応機種:iPhone 7 Plus

・サイズ:約79.0(W)×159.2(H)×7.7(D)mm

・質量:約9.0g

・素材:ポリカーボネート

3.販売価格

オープン価格(SoftBank SELECTIONオンラインショップ販売価格(税込)SoftBank SELECTION 極薄クリアハードケース for iPhone 7:2,520円/SoftBank SELECTION 極薄クリアハードケース for iPhone 7 Plus:2,736円)

4.発売日

2016年12月2日

【SoftBank SELECTION 極薄液晶保護ガラス】

1.主な特長

・高硬度強化ガラス

極薄ガラスながら硬度9H※でキズに強い。ディスプレーをキズから守ります。

・高画質をそのままに

透過率92%以上で透明度が高いため、動画や写真などの画面を美しく映し出します。

※ ガラス面の硬度

2.仕様

■対応機種:iPhone 7、iPhone 6s/6

・サイズ:約56.9(W)×128.1(H)mm

・素材:ガラス

■対応機種:iPhone 7 Plus

・サイズ:約67.7(W)×148.0(H)mm

・素材:ガラス

3.販売価格

オープン価格(SoftBank SELECTIONオンラインショップ販売価格(税込)SoftBank SELECTION 極薄液晶保護ガラス for iPhone 7:3,456円/SoftBank SELECTION 極薄液晶保護ガラス for iPhone 7 Plus:3,672円)

4.発売日

2016年12月2日

・TM and C 2016 Apple Inc. All rights reserved. iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

・その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

