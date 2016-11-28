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11年目の開運企画！！2016年11月28日（月）より期間限定発売

2016年11月7日

株式会社栗山米菓

11年目の開運企画！！2016年11月28日（月）より期間限定発売

“ばかうけ”“星たべよ”“瀬戸の汐揚”など米菓を製造販売する(株)栗山米菓（代表取締役社長:栗山敏昭 新潟市北区）は、年末年始の開運祈願商品として『開運ばかうけ（青のり）』『開運ばかうけ（ごま揚）』『開運瀬戸の汐揚』『開運ばかうけアソート』『開運瀬戸の汐揚アソート』『タニタ食堂監修のおせんべいアソート』を期間限定発売致します。2016年11月28日（月）より期間限定発売。

【お問い合わせ先】
株式会社栗山米菓　お客様係
Tel:0254－24－0927
月曜～金曜（祝日を除く）午前9時～午後5時

各商品に1枚ずつ、オリジナルデザインの絵馬を封入（※タニタ食堂監修のおせんべいアソートは対象外）。この絵馬に願い事を書いて栗山米菓へ郵送して頂くと、栗山米菓本社敷地内に実在する「ばかうけ稲荷」へ奉納します。
価格はＮＰＰ、参考価格は220円（税抜）、アソート商品は450円（税抜）。

＜商品詳細＞
■商品名：開運ばかうけ（青のり）
　表示内容量：２枚×９袋
　ＪＡＮコード：４９０１３３６－１１１２６１
　小売希望価格（税抜）：ＮＰＰ（220円）
　賞味期限：１８０日

■商品名：開運ばかうけ（ごま揚）
　表示内容量：１枚×１６袋
　JANコード：４９０１３３６－５０１４８２
　小売希望価格（税抜）：ＮＰＰ（２２０円）
　賞味期限：１８０日

■商品名：開運瀬戸の汐揚
　表示内容量：８８ｇ
　JANコード：４９０１３３６－５０１５６７
　小売希望価格（税抜）：ＮＰＰ（２２０円）
　賞味期限：１８０日

■商品名：開運ばかうけアソート
　表示内容量：４０枚
　　　　　　　（青のりしょうゆ味：２枚×４袋、ごま揚しょうゆ味：１枚×８袋、チーズ味：２枚×４袋、甘口カレー味：２枚　　　　　　　　×４袋、コーンポタージュ味：２枚×４袋）　
　JANコード：４９０１３３６－７０１０９７
　小売希望価格（税抜）：ＮＰＰ（４５０円）
　賞味期限：１８０日

■商品名：開運瀬戸の汐揚アソート
　表示内容量：３３枚
　　　　　　（のり塩味：１枚×１１袋、えび味：１枚×１１袋、ゆず塩味：１枚×１１袋）
　ＪＡＮコード：４９０１３３６－７０１４９３
　小売希望価格（税抜）：ＮＰＰ（４５０円）
　賞味期限：１８０日

■商品名：タニタ食堂監修のおせんべいアソート
　表示内容量：十六穀ブレンド：１６ｇ×５袋、アーモンドブレンド：１６ｇ×5袋
　ＪＡＮコード：４９０１３３６－７１１０５８
　小売希望価格（税抜）：ＮＰＰ（４５０円）
　賞味期限：１５０日

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