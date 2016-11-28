11年目の開運企画！！2016年11月28日（月）より期間限定発売

各商品に1枚ずつ、オリジナルデザインの絵馬を封入（※タニタ食堂監修のおせんべいアソートは対象外）。この絵馬に願い事を書いて栗山米菓へ郵送して頂くと、栗山米菓本社敷地内に実在する「ばかうけ稲荷」へ奉納します。 価格はＮＰＰ、参考価格は220円（税抜）、アソート商品は450円（税抜）。

共同通信PRワイヤーがあなたのプレスリリースを責任を持ってお届けします。

共同通信PRワイヤーは、わが国を代表する通信社である共同通信社のグループ企業として設立された、国内唯一の世界標準の広報通信社です。共同通信PRワイヤーがご提供するワイヤーサービスは、報道機関の方々からのご協力とご承認を得て作成した「最新のメディア向け配信リスト」を使い、共同通信社が全力を挙げて作り上げた国内広報通信システムを通じて、適切な配信先にいち早く、プレスリリースをお届けするものです。

PRワイヤー