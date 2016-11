株式会社クラウドワークス

米国およびインドのベンチャー企業3社へ出資を実施 ~グローバル企業との事業シナジー創出を目指す~

2016年11月15日

株式会社クラウドワークス

クラウドワークス、米国およびインドのベンチャー企業3社へ出資を実施

~グローバル企業との事業シナジー創出を目指す~

株式会社クラウドワークス(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:吉田浩一郎 以下「当社」)は、マイクロタスク型クラウドソーシング「CrowdFlower」を運営するCrowdFlower Inc. (最高経営責任者:Robin Bordoli 以下「CrowdFlower社」)、インドでカーシェアリングサービスJustRideを展開するDrivezy Inc(最高経営責任者:Ashwarya Singh 以下「JustRide社」)、米国でeコマースサイト「Greentoe.com」を運営するGrow Rich Technologies, Inc.(最高経営責任者:Joe Marrapodi 以下「Greentoe社」)の3社への出資を実施しましたことをお知らせ致します。

投資先企業ロゴ

1.概要

株式会社クラウドワークスは、当社のミッションである「”働く“を通して人々に笑顔を」の実現と非連続な成長の実現を目指し、この度、米国およびインドのベンチャー企業3社への出資を実施致しました。国内外におけるクラウドソーシング事業及びシェアリングエコノミー領域などの周辺事業への投資を通じ、投資先企業の企業価値向上と、投資先企業とのシナジー創出を行ってまいります。

2.投資先企業について

【CrowdFlower社】

AI・機械学習と人力を併用したマイクロタスク型のクラウドソーシングサービス「CrowdFlower」を運営。世界各国のクラウドソーシング事業者と連携し、人の判断が必要なデータクレンジングやデータのラベル付加などを各国の言語で依頼し、データ分析に活用する有用データの収集を行う。フォーチューン500や急成長中の多種多様な業種のクライアントが活用。累計調達額38Mドルを超え、次世代ベンチャーとして期待されている。2016年6月クラウドワークスとの事業提携を発表し、AIを活用した連携を進めている。

会社名:CrowdFlower Inc.

最高経営責任者:Robin Bordoli

所在地:San Francisco, CA

設 立:2007年

事 業:クラウドソーシング事業、ソフトウェア開発、クラウドサービス

投資家(一部抜粋):Microsoft Ventures, Founders Fund, Trinity Ventures, Travis Kalanick(UBER創業者)など

URL: http://www.crowdflower.com

【JustRide社】

個人間のカーシェアリングマーケットプレイス「JustRide」をインド市場で展開。サービス開始1年で既に国内3都市で展開、7,000回以上のレンタルが行われる。2016年11月にトヨタ自動車株式会社から戦略的出資発表で話題となった米国カーシェアリングサービスGetaround社と同様のビジネスモデルをとり、自動車所有率6%といわれるインド市場での、期待株として注目されている。

会社名:Drivezy Inc

最高経営責任者:Ashwarya Singh

所在地:San Francisco, CA

設 立:2015年

事 業:インドにおける個人間カーシェアリングサービス「JustRide」を運営

投資家(一部抜粋):Qasar Younis(Y Combinator COO), Justin Kan(Y Combinator Partner),

Susa Ventures, IT-Farmなど

URL: https://justride.in/

【Greentoe社】

Yahoo! Inc.などインターネット業界で15年以上の経験有しシリアルアントレプレナーとして注目される代表が、米国サンフランシスコを拠点に、顧客自身が「値引き交渉」を実現可能なNYOP (Name Your Own Price)と呼ばれる取引の仕組みを活用した家電製品のリバースオークションサイト「Greentoe」を運営。

会社名:Grow Rich Technologies, Inc

最高経営責任者:Joe Marrapodi

所在地:Los Angeles, CA

設 立:2012年

事 業:家電のリバースオークションサイト「Greentoe」の運営

投資家(一部抜粋):Y Combinator, Founders Club, 500 Startups, 株式会社ディー・エヌ・エー,

Paul GrahamY Combinator創立者)など

URL: https://www.greentoe.com/

3.株式会社クラウドワークスについて

クラウドワークスは、「“働く”を通して人々に笑顔を」をミッションに、インターネットで仕事を受発注することができる日本最大級のクラウドソーシングサービス「クラウドワークス(https://crowdworks.jp/)」を展開しています。2016年11月現在、登録ユーザーは109万人、クライアント数は上場企業をはじめ14万社に達し、内閣府・経産省・国交省・外務省・総務省・環境省・農水省・厚生労働省・文部科学省の政府9府省を筆頭に、40以上の行政関連団体にも利用されています。2014年12月 東証マザーズ上場【証券コード3900】。日経ビジネス「日本を救う次世代ベンチャー100」選出、2015年には経済産業省 第1回「日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革新賞 受賞、2015年度グッドデザイン・未来づくりデザイン賞 受賞。「クラウドワークス」を通じて企業に柔軟な人材活用の選択肢を提供するとともに、仕事・教育・社会保障の提供を通じて、個人で働く人々が多様な働き方を自由に選択できる新しい時代の働くインフラの構築に取り組んでいます。

会社名:株式会社クラウドワークス

代表者:代表取締役社長 吉田 浩一郎

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階

設 立:2011年11月11日

事 業:クラウドソーシング事業

資本金:1,690,680千円

URL:https://crowdworks.co.jp/