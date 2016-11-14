2016年11月26日（土）から11月29日（火）まで「Ubiquitous Humanity」をテーマに、 人間の感受性（身体、感情、行為）をテクノロジーによって増幅させたり、人間と機械の 境目を探る作品を集めた企画展を、香港の中心に位置するギャラリースペース「The Ann ex」、香港城市大学「Run Run Shaw Creative Media Centre」にて開催します。

“偏在する人間性”をテーマに香港にて企画展を開催

文化庁メディア芸術祭 香港企画展「Ubiquitous Humanity（偏在する人間性）]開催のご案内

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