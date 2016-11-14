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一般財団法人NHKインターナショナル

文化庁メディア芸術祭 香港企画展「Ubiquitous Humanity（偏在する人間性）]開催のご案内

2016年11月9日

文化庁メディア芸術祭
海外メディア芸術祭等参加事業事務局

“偏在する人間性”をテーマに香港にて企画展を開催

文化庁が主催、一般財団法人NHKインターナショナルが企画・運営する「海外メディア芸
術祭等参加事業」は、メディアアート、映像、ウェブ、ゲーム、アニメーション、マンガ
作品等の優れたメディア芸術作品を紹介するため、海外のフェスティバルや施設において
文化庁メディア芸術祭の受賞作品を中心に展示・上映・プレゼンテーション等を実施して
います。

2016年11月26日（土）から11月29日（火）まで「Ubiquitous Humanity」をテーマに、
人間の感受性（身体、感情、行為）をテクノロジーによって増幅させたり、人間と機械の
境目を探る作品を集めた企画展を、香港の中心に位置するギャラリースペース「The Ann
ex」、香港城市大学「Run Run Shaw Creative Media Centre」にて開催します。

会期：2016年11月26日（土）～11月29日（火）
会場：The Annex　11：00～20：00
         (2/F, Nan Fung Place, 173 Des Voeux Road Central, Central, 香港)
サテライト会場：Run Run Shaw Creative Media Centre (香港城市大学)
　　 （18 Tat Hong Avenue, Kowloon Tong, 香港）
入場料：無料
主催：文化庁
協力：MILL6 Foundation
         School of Creative Media, City University of Hong Kong（香港城市大学）
企画ディレクター：高橋 瑞木（MILL6 Foundationシニアキュレーター）
http://jmaf-promote.jp/
https://www.facebook.com/Special.Exhibit.from.JMAF.HK/

作品展示　会場: The Annex
『形骸化する言語』 菅野 創＋やんツ－
『Movement in Time Part 2』 CHUNG Waiching Bryan
『Drawing Operations Unit: Generation 1』 Sougwen CHUNG
『ゾンビ音楽』 安野 太郎
『other story of umbrella (仮題)』 田口 行弘
『wasd human』 LAU Hochi
『プラモデルによる空想具現化』 池内 啓人
『SIGN』 LEUNG Chi Wo
『APHASIA 失語』 HUANG Yintzu
『Pendulum Choir』 Cod. Act (Michael DECOSTERD / Andre DECOSTERD)
『Prospectus for a Future Body』 Ka Fai CHOY
『Travis "Moving"』 Tom WRIGGLESWORTH / Matt ROBINSON
『忍者女子高生｜制服で大回転』 「忍者女子高生」プロジェクトチーム

アニメーション上映等
会場：Run Run Shaw Creative Media Centre, City University of Hong Kong
         Future Cinema Studio (M6094), Screening Theater (M1052)

長編アニメーション上映
『おおかみこどもの雨と雪』 細田 守
『攻殻機動隊ARISE border:1 Ghost Pain』 黄瀬 和哉
『はちみつ色のユン』 JUNG/ Laurence BOILEAU ＊上映後監督を迎えてのトーク

「Ubiquitous Humanity」短編アニメーション上映
『火要鎮』大友 克洋
『The Sense of touch』Jean-Charles MBOTTI MALOLO
『Ici, la et partout』冠木 佐和子
『Rainy Days』Vladimir LESCHIOV
『まつすぐな道でさみしい』岡本 将徳

文化庁メディア芸術祭　受賞作品上映
「Focus in Japan Selection 2016」http://jmaf-promote.jp/prog/3.html
「Award-Winning Program 2016」http://jmaf-promote.jp/prog/2.html

マンガ部門受賞作品閲覧コーナー http://archive.j-mediaarts.jp/festival/2015/manga/
『かくかくしかじか』 東村 アキコ
『淡島百景』 志村 貴子
『弟の夫』 田亀 源五郎
『機械仕掛けの愛』 業田 良家
『Non-working City』 HO Tingfung
『エソラゴト』 ネルノダイスキ
『たましい いっぱい』 おくやま ゆか
『町田くんの世界』 安藤 ゆき

HUANG Yintzu『APHASIA 失語』All Right Reserved ©Yintzu Huang
LEUNG Chi Wo『Sign』©Leung Chi Wo
安野 太郎『ゾンビ音楽』©Taro YASUNO
池内 啓人『プラモデルによる空想具現化』© Hiroto Ikeuchi
Sougwen CHUNG『Drawing Operations Unit: Generation 1』
CHUNG Waiching Bryan『Movement in Time Part 2 』©Bryan Wai-ching CHUNG
菅野 創＋やんツ－『形骸化する言語』©菅野 創 / やんツー Photo: 菊山義浩

 

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