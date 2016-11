メガネの田中チェーン株式会社

「メガネの田中」ブランドムービー 「イロドリ Journey」11.10公開

2016年11月10日

~人気急上昇中の子役・三谷 麟太郎さんを主役に起用~

メガネの田中スタッフが踊り、代表取締役社長のデイミアン・ホールが歌う

ロケーションや歌詞、制作スタッフまで広島づくし!!

(https://www.tanaka-megane.co.jp/special/honten_open2016/)

全国に141店舗を展開するメガネの田中(メガネの田中チェーン株式会社、メガネの田中ホールディングス株式会社 本社:広島市)は、2016年11月10日 (木) から、広島市民におなじみのロケーションや広島弁で構成されたブランドムービー「イロドリ Journey」をメガネの田中ブランドサイトやYouTubeで公開いたします。

<広島市民におなじみのロケーションや広島弁が盛りだくさん>

メガネの田中・ブランドムービー「イロドリ Journey」は11月11日にリニューアルオープンする本店のコンセプト「“旅”をイメージして作られた、日本で一番メガネ選びが楽しいお店」を基にして“メガネで人生という旅をカラフルに”というテーマで制作されました。本ムービーは「広電」こと広島の路面電車やメガネの田中本店がある本通商店街など、広島市民におなじみのロケーションで撮影されました。また、ムービーを彩るオリジナルミュージックは広島弁の歌詞で構成されています。

<人気急上昇中の子役・三谷 麟太郎さんや「メガネの田中」スタッフが登場>

本ムービーには人気急上昇中の子役・三谷 麟太郎(みたに りんたろう)さんを起用、主人公の「ヒカル君」を演じていただいています。物語は冒頭で、視力が弱く周囲が見えないことに落ち込むヒカル君のシーンから始まります。続くシーンでは市内を旅する(歩く)ヒカル君が、広島市民やメガネの田中のスタッフによる楽しくポップなダンスと代表取締役社長のデイミアン・ホールが歌うミュージックに励まされる様子が描かれます。最後にはメガネの田中本店で新しいメガネを手に入れ、見える喜びを通して元気になったヒカル君がとっておきの笑顔を見せてくれます。

広島市内において、広島弁のムービーを広島出身のスタッフが撮影するという細部まで「広島」にこだわりぬかれたメガネの田中・ブランドムービー「イロドリ Journey」。広島の何げない日常にメガネを絡めると世界はどれほど楽しくカラフルに変わるのか、その楽しいストーリーに注目して、動画をご覧ください。

<コンテンツ概要>

■タイトル:メガネの田中・ブランドムービー「イロドリ Journey」

■映 像 尺:120秒

■公開開始:11月10日(木) 20:00~

■公開場所:メガネの田中 ウェブサイト

(https://www.tanaka-megane.co.jp/special/honten_open2016/)

YouTube(https://youtu.be/mk74v9v43ys)

<みどころ紹介>

■“メガネで人生という旅をカラフルに”

メガネの田中・ブランドムービー「イロドリ Journey」は11月11日にリニューアルオープンする本店のコンセプト「“旅”をイメージして作られた、日本で一番メガネ選びが楽しいお店」を基にして“メガネで人生という旅をカラフルに”というテーマで制作されました。ムービー冒頭で「広電」の中で視力が弱く周囲が見えにくいことに落ち込む主人公のヒカル君。広電車内からスタートした“旅”は場面を本通商店街へと移します。楽しいオリジナル曲「イロドリJourney」に乗せて踊るダンサーたちが、落ち込んでいた主人公を励ましながらメガネの田中本店へといざなっていきます。店内に入ると、リニューアルした本店の美しい売り場で、社長や店員さんたちが踊り、歌い、メガネ選びの楽しさを伝えます。最後には新しいメガネを手に入れて「見える喜び」を感じたヒカル君の満面の笑顔で旅を締めくくります。

■広島市内のロケーション×広島弁×広島出身スタッフで制作した「広島」にこだわったムービー

本ムービーは「広電」や「本通商店街」など広島市民におなじみのロケーションで撮影され、楽しい広島弁のミュージックに乗せたダンスを中心に構成されています。

この撮影クルーには広島で活躍するスタッフを起用し、徹底的に広島にこだわった内容になっています。冒頭に出てくる「広電」のシーンでは車両2両を貸し切って撮影が敢行されたほか、続いて映し出される本通商店街では広島市民の皆様にご協力いただきながら制作が進められました。また、ムービーに使用されているオリジナルソングのメインボーカルはメガネの田中 代表取締役社長のデイミアン・ホールが務めました。ジャマイカ出身ということで最初はラップ調の難しい広島弁に苦労しながらも、完成したムービーではノリノリで歌い上げています。

■主な出演者

三谷 麟太郎(みたに りんたろう)

東京国際映画祭2015スプラッシュ部門で作品賞を受賞した「ケンとカズ」をはじめ数々の映画やテレビドラマ等で活躍する、注目の子役俳優。

・生年月日:2004年10月16日

・出身:大阪府

・趣味:映画鑑賞、ゲーム、インターネットサーフィン

・特技:フラフープ、泣き演技、柔軟体操

■ムービー挿入歌「イロドリ Journey」メインボーカル

デイミアン・ホール

2016年4月にメガネの田中(メガネの田中チェーン株式会社、メガネの田中ホールディングス株式会社 本社:広島市)代表取締役社長に就任

・生年月日:1976年8月4日

・出身:ジャマイカ

・学歴:Howard University Washington D.C. USA 卒業

■ムービー挿入歌「イロドリ Journey」歌詞

シンピン(新品)レンズのあっちに見えとる景色はのお

思うとること(気分まで)変えるゆうて信じとるヤツがおる

まぶしぃ鏡の中にゃあ おかしげなワシ

すぐヨコにゃ ちい~とわろうて頷いとるヤツがおる

ずっとずっと この街この場所でのお

きっときっと 続いとるStory

ほんまどんだけのヤツが 通り過ぎたんか 見てみ

新しい 扉が 開いたで!

田中 なかなか いいメガネ!

人生は Journey! Journey! え~タビじゃけん

田中 なかなか いいメガネ!

毎日は Journey! Journey! え~タビじゃけん

イロドリ・イロドレ・イロドラレテ

はあ(もう)あんたぁ~ 昨日までのあんたじゃないけぇねぇ

田中 なかなか いいメガネ!

人生は Journey! Journey! え~タビじゃけん

田中 なかなか いいメガネ!

毎日は Journey! Journey! え~タビじゃけん

イロドリ・イロドレ・イロドラレテ

あののお(あのねえ)あんたぁ~ 昨日までのあんたじゃないけぇねぇ

The Life is so colorful Journey!

<<メガネの田中本店のリニューアルポイント>>

■メガネの田中 本店リニューアル概要

全国に141店舗を展開するメガネの田中(メガネの田中チェーン株式会社、メガネの田中ホールディングス株式会社 本社:広島市)は2016年11月11日に「“旅”をイメージして作られた、日本で一番メガネ選びが楽しいお店」をコンセプトにメガネの田中ブランドの中でも最高峰の体験ができる店舗として本店をリニューアルオープンいたします。新本店はテーマである「旅」に沿って、各フロアの改装とサービス強化を実施、お客様に「日本一メガネ選びが楽しいお店」と思っていただけるような店舗を目指します。

■各フロアのリニューアル概要

●1F本館:GRAND CENTRAL

メガネの田中でのメガネ選びの体験は、【旅:journey】を意味しています。このフロアは、そのメガネ選びの旅の出発点=「駅」のイメージで創られています。この駅で、コンシェルジュがお客様のご要望にあわせた、適切で、楽しく、最高の経験が出来るメガネ選びの旅をご案内いたします。

●1F別館:Eyewear ACTIVE

ここは趣味の世界。アクティブなライフスタイルをさらに充足させるフロアです。スポーツ、ドライブ、釣りなどアウトドアの時間をより快適に過ごすためのEW(アイウェア)を体験と共にご提案いたします。日常から離れた、自分だけの趣味の世界をより楽しく過ごせるEWを見つけるお手伝いをしております。

●B1F本館:Eyewear PUB

お客様の潜在的な男心をくすぐりながら、最高のパフォーマンスでお客様に接します。豪華なブリティッシュパブをモチーフにした、このフロアにしか出せない特別な雰囲気の中、EWコンサルティングでお客様にとって「間違いない1本」をお選びすると同時に、「あなただけの」ビジョンコンサルティングを高水準で行います。そして「特別な方だけのVIPルーム」もご用意してお待ちしています。

●2F本館:Eyewear Town

カフェやショップを思わせる、オシャレな街並みをイメージして創られています。メガネの田中独自の印象分析アプリやハリウッドミラーを用いてEWコンサルティングをさせていただくことで、理想の自分に近づきたい、違う自分を発見したいなどのお客様のリクエストにお応えします。メガネ選びの楽しさを感じて下さい。

●2F別館:KID’S LAND

カラフルな家が立ち並びわくわくするメガネの国です。ここでは、豊富なカラーとデザインに囲まれ、家族と一緒に選ぶことでメガネを掛けることが楽しくなります。専門スタッフがお子様のメガネを大切に扱い、共に成長を支えていきます。

●4F本館:補聴器フロア / 4F別館:福祉フロア

メガネの田中の補聴器専門フロアとして、補聴器を使用した「聞こえ」をいつでも体験していただけます。

ヒアリングケアアドバイザーが、メガネの田中最高の技術と最新設備により、お客様のさまざまな生活環境やニーズに合わせてのご提案を行い、より明るい「聞こえ」の環境を紹介させていただきます。

●5F本館:コンタクトフロア

コンタクトフロアは、新しい販売スタイルの「EYEコンプラン専用デスク」があり、お客様の一生のコンタクトライフを設計提案するコンサルティングフロアとなっております。また、キッズスペースも設置されており、お子様連れでも安心してお待ちいただけるフロアとなっております。

■~“旅”をイメージして作られた、日本で一番メガネ選びが楽しいお店~メガネの田中本店6つのポイント

(1)サービスポリシー“より多くのお客様に、メガネをかける楽しさ、喜びを発見していただくこと”の体現

(2)わくわくする、お買い物体験

(3)見える驚き・見られる喜び・聞こえる素晴らしさの体感

(4)店員との気さくな会話と、店員からの楽しいアドバイス

(5)「悩むより、試してみる」ことが出来る場の創出

(6)「商品を展示・販売するための場所」ではない、楽しめる旅(メガネ選び)の場を提供