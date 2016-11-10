安全第一 いまこそ コクサイ 個人向け国債11月分11月10日（木）より募集開始
2016年11月10日
財務省
安全第一 いまこそ コクサイ
個人向け国債11月分11月10日（木）より募集開始
財務省は、2016年11月10日（木）より、11月分の個人向け国債の募集を開始します。
個人向け国債は、変動10年、固定5年、固定3年の三種類から選ぶことが可能です。元本割れがないので、安全な運用型金融資産として幅広いお客様に選ばれています。
お近くの金融機関で１万円から購入いただけます。詳しくは個人向け国債（財務省）ＨＰをご覧ください。
また、Twitter、Facebookでも情報を発信中です。個人向け国債について楽しく学べる動画「5秒でわかるコクサイ講座」も併せてご覧ください。
※個人向け国債（財務省）特集ページ
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/lp_beginner/
※個人向け国債（財務省）HP
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/index.html
※動画「5秒でわかるコクサイ講座」公開中：個人向け国債（財務省）特集ページ
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/5smovie/
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＜商品概要＞
・変動１０年（変動金利型10年満期） 表面利率（年）（税引き前）：0.05%
半年毎に適用する利率が変わる「変動金利」を採用した、10年満期の個人向け国債
・固定５年（固定金利型5年満期） 表面利率（年）（税引き前）：0.05%
発行時に設定された利率が満期まで変わらない「固定金利」を採用した、5年満期の個人向け国債
・固定３年（固定金利型3年満期） 表面利率（年）（税引き前）：0.05%
発行時に設定された利率が満期まで変わらない「固定金利」を採用した、3年満期の個人向け国債