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安全第一　いまこそ　コクサイ　個人向け国債11月分11月10日（木）より募集開始

2016年11月10日

財務省

安全第一　いまこそ　コクサイ
個人向け国債11月分11月10日（木）より募集開始

　財務省は、2016年11月10日（木）より、11月分の個人向け国債の募集を開始します。
　個人向け国債は、変動10年、固定5年、固定3年の三種類から選ぶことが可能です。元本割れがないので、安全な運用型金融資産として幅広いお客様に選ばれています。
　お近くの金融機関で１万円から購入いただけます。詳しくは個人向け国債（財務省）ＨＰをご覧ください。
　また、Twitter、Facebookでも情報を発信中です。個人向け国債について楽しく学べる動画「5秒でわかるコクサイ講座」も併せてご覧ください。

※個人向け国債（財務省）特集ページ
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/lp_beginner/

※個人向け国債（財務省）HP
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/index.html

※動画「5秒でわかるコクサイ講座」公開中：個人向け国債（財務省）特集ページ
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/5smovie/

※Twitter、Facebook（コクサイ先生）でも情報を発信しております
https://twitter.com/kokusai_sensei　　／　　https://www.facebook.com/kokusai.sensei/

＜商品概要＞
・変動１０年（変動金利型10年満期）　　表面利率（年）（税引き前）：0.05%
半年毎に適用する利率が変わる「変動金利」を採用した、10年満期の個人向け国債

・固定５年（固定金利型5年満期）  表面利率（年）（税引き前）：0.05%
発行時に設定された利率が満期まで変わらない「固定金利」を採用した、5年満期の個人向け国債

・固定３年（固定金利型3年満期）  表面利率（年）（税引き前）：0.05%
発行時に設定された利率が満期まで変わらない「固定金利」を採用した、3年満期の個人向け国債

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