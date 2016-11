日本製粉株式会社

盛り上がりをみせる日本ラグビーを応援

今年も「ジャパンラグビートップリーグ・パートナー」に

開催期間:2016年8月26日(金)~2017年1月下旬(予定)

日本製粉(株)(代表取締役社長:近藤雅之 本店:東京都千代田区)は、今年もジャパンラグビートップリーグをはじめとした、各ラグビーの試合に協賛しています。

当社は公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会(JRFU)のサポーティングカンパニーとして1981年から協賛を行い、日本ラグビーを応援してきました。

今年も「ジャパンラグビートップリーグ」をはじめ、「全国大学ラグビーフットボール選手権大会」や各地域大学のリーグ戦など、国内117会場で開催される166試合(予定)に協賛しています。

ラグビーは迫力あるプレーはもちろん、「One For All, All For One」の言葉で表されるチームワークや、お互いのフェアプレーを称える「ノーサイドの精神」など、たくさんの魅力に溢れたスポーツです。近年は、昨年のワールドカップでの日本代表チームの劇的な勝利をはじめ、リオデジャネイロオリンピックでの7人制ラグビーの採用、2019年のラグビーワールドカップ日本開催など、ラグビー界全体に注目が集まっており、今季の「トップリーグ」も、白熱した戦いが繰り広げられることが期待されています。

当社は日本ラグビーを熱く応援し、盛り上げます。

【2016-2017 シーズン協賛内容】

■協賛期間 : 2016年8月26日(金)~2017年1月下旬(予定)

■協賛試合 : 全国117会場/166試合(予定)

●ジャパンラグビートップリーグ 2016-2017

●日本ラグビーフットボール選手権大会

●全国大学ラグビーフットボール選手権大会

●各地域大学リーグ戦 (関東対抗戦・関東リーグ戦・関西リーグ戦)

■当社協賛内容 : 対象の試合会場にて、社名および会社ロゴの広告幕・看板を掲出

■ホームページ : https://www.rugby-japan.jp/