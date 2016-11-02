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イオンモール株式会社

中国河北省にイオンモールが誕生「イオンモール河北燕郊」１１月５日（土）９時グランドオープン

20161102

イオンモール株式会社

中国河北省にイオンモールが誕生「イオンモール河北燕郊」１１月５日（土）９時グランドオープン

「イオンモール河北燕郊」の概要

モール名称：　イオンモール河北燕郊（かほくえんこう）
所在地：　中華人民共和国河北省三河市燕郊高新区１０２国道２７号
電話：　イオンモール河北燕郊　（国番号８６）３１６－３０９－６８８８
　　　　　　　　　　イオン河北燕郊店　　　（国番号８６）３１６－３３０－６０８８
ＨＰアドレス：　http://yanjiao.aeonmall-china.com/
責任者：　イオンモール河北燕郊　ゼネラルマネージャー　王　勇
　　　　　　　　イオン河北燕郊店　　　店長　　　　　　　　　朱　菘松
出店店舗数：　核店舗　　　イオン河北燕郊店
専門店数計　約２００店舗
敷地面積：　約　８７,０００m2
延床面積：　約２２０,０００m2
総賃貸面積：　約　７０,０００m2
駐車場台数：　約　　３,０００台
建物構造：　ＲＣ造　地上４階　地下２階
管理運営会社：　永旺夢楽城（三河）商業管理有限公司
開店日：　２０１６年１１月５日（土）９：００オープン
営業時間：　専門店・レストラン街１０：００～２２：００
　　　　　　　　　　シネマコンプレックス１０：００～２５：００
　　　　　　　　　　イオン河北燕郊店９：００～２２：００（※売場によって異なります）
休業日：　年中無休
従業員数：　ショッピングモール全体　約２,５００名（内、イオン河北燕郊店約４００名）
基本商圏：　車２０分圏　約９６万人　約３２万世帯

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