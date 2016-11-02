イオンモール株式会社
中国河北省にイオンモールが誕生「イオンモール河北燕郊」１１月５日（土）９時グランドオープン
20161102
イオンモール株式会社
中国河北省にイオンモールが誕生「イオンモール河北燕郊」１１月５日（土）９時グランドオープン
「イオンモール河北燕郊」の概要
モール名称： イオンモール河北燕郊（かほくえんこう）
所在地： 中華人民共和国河北省三河市燕郊高新区１０２国道２７号
電話： イオンモール河北燕郊 （国番号８６）３１６－３０９－６８８８
イオン河北燕郊店 （国番号８６）３１６－３３０－６０８８
ＨＰアドレス： http://yanjiao.aeonmall-china.com/
責任者： イオンモール河北燕郊 ゼネラルマネージャー 王 勇
イオン河北燕郊店 店長 朱 菘松
出店店舗数： 核店舗 イオン河北燕郊店
専門店数計 約２００店舗
敷地面積： 約 ８７,０００m2
延床面積： 約２２０,０００m2
総賃貸面積： 約 ７０,０００m2
駐車場台数： 約 ３,０００台
建物構造： ＲＣ造 地上４階 地下２階
管理運営会社： 永旺夢楽城（三河）商業管理有限公司
開店日： ２０１６年１１月５日（土）９：００オープン
営業時間： 専門店・レストラン街１０：００～２２：００
シネマコンプレックス１０：００～２５：００
イオン河北燕郊店９：００～２２：００（※売場によって異なります）
休業日： 年中無休
従業員数： ショッピングモール全体 約２,５００名（内、イオン河北燕郊店約４００名）
基本商圏： 車２０分圏 約９６万人 約３２万世帯