2016年11月1日

三多摩商店街連合会

『三多摩商連 魅力いっぱいまちめぐりプロジェクト』始動!

三多摩6市の魅力が詰まったオリジナルBOOK(カラー81ページ)と

6市商連のマスコットキャラクターピンバッチを無料配布!

併せて三多摩6市の名産品が当たるスタンプラリーを実施します!

八王子・立川・武蔵野・青梅・町田・府中の6市の商店街(会)の連合「三多摩商店街連合会」(以下 三多摩商連)では、“モノを売る”だけではない商店街として、より多くの市民に商店街の機能や役割を伝え、商店街への信頼や親しみを深めるプロジェクトを積極的に実施している。

この度は『三多摩商連魅力いっぱいまちめぐりプロジェクト』と称して、三多摩地区の歴史や文化、スポーツ、その他様々な魅力を一冊にまとめた三多摩商連オリジナルブック『ぐるり街めぐりBOOK』を制作した。このブックは、11月1日より6市各地で行われるイベント会場ほか、観光協会や行政等において無料で配布する。併せて6市の名産品が当たるスタンプラリーも実施する。

■『ぐるり街めぐりBOOK』について

三多摩商連6市の魅力を伝えるために、各市の商店街店主らが、行政や観光協会等の協力を得て、これまでにない観光BOOKとなっています。三多摩地区の地元住民はもちろん、来街者にもその魅力を分かりやすく、商店街店主ならではの視点で構成されており、まだまだ知られていない6市の魅力の発信し、各市の回遊をしていただくことで街の活性化に寄与していきます。ブックのほか6市商連のマスコットキャラクターピンバッチも配布し、6市の商店街(会)連合会への親しみも深めます。

(ブックとピンバッチはなくなり次第配布終了となります。)

〇配布実施日と会場

<八王子>

2016年11月19日(土)・20日(日) 第37回八王子いちょう祭り(陵南いちょう会館入口参道)

2016年12月3日(土)三多摩商連 まちめぐりプロジェクト in 八王子(西放射線ユーロード三崎町公園)

<立川>

2016年11月5日(土)・6日(日) たちかわ商人祭(国営昭和記念公園みどりの文化ゾーン)

<武蔵野>

2016年11月3日(木・祝) 武蔵野イルミネーション(吉祥寺駅北口 駅前)

2016年11月5日(土) 武蔵野イルミネーション(武蔵境駅北口 駅前)

2016年11月17日(木) 武蔵野イルミネーション(三鷹駅北口 ロータリー)

<青梅>

2016年11月5日(土)・6日(日) 第49回青梅産業観光まつり(永山公園グラウンド)

2016年11月19日(土) 三多摩商連 まちめぐりプロジェクト in 青梅(御岳山駅前)

2016年11月20日(日) 青梅宿アートフェスティバル2016(本町釜屋前駐車場)

<町田>

2016年11月5日(土) キラリ★まちだ祭(町田シバヒロ)

2016年11月6日(日) キラリ★まちだ祭(原町田大通り 109会場)

<府中>

2016年11月23日(水・祝) 三多摩商連 まちめぐりプロジェクト in 府中(専門店街フォーリス光と風の広場前)

■「魅力いっぱい!スタンプラリー」も開催

〇開催期間:2016年11月1日(火)~12月31日(土) ※応募締切 2016年12月31日(土)当日消印有効

〇開催場所:上記配布実施日の各会場ほか、下記のインフォーメーションにて実施が可能。

・八王子インフォメーションセンター ・武蔵野市観光機構 ・まちの案内所町田ツーリストギャラリー

・伊勢丹立川2Fお客様サービスステーション ・青梅観光案内所 ・府中市観光情報センター

○応募方法:

スタンプシート(応募はがき)付き“ぐるり街めぐりBOOK”についているスタンプシート(応募はがき)を使い、2市以上のスタンプを集めて応募する。応募多数の場合は抽選。賞品の発送をもって当選通知にかえさせていただきます。

〇賞品内容:

スタンプ2個…三多摩商連6市キャラクターピンバッチセット 200名様

スタンプ3個…三多摩商連いずれか1市の名産品(3,000円相当)&6市キャラクターピンバッチセット 60名様

スタンプ4個…三多摩商連6市の名産品詰め合わせ(12,000円相当)&6市キャラクターピンバッチセット 10名様

【この件に関するお問い合わせ先】

[会社名]三多摩商連 まちめぐり プロジェクト事務局

[Email]info@santama-shoren.com