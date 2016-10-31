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ニッポン全国鍋グランプリ2017実行委員会

今年の冬も「和光が熱い」和光市で鍋の二大イベントを開催！

2016年10月31日

ニッポン全国鍋グランプリ2017実行委員会

今年の冬も「和光が熱い」
和光市で鍋の二大イベントを開催！
(1)鍋解禁祭 in 和光　平成28年11月4日(金)-5日(土)開催
(2)ニッポン全国鍋グランプリ2017　平成29年1月28日(金)-29日(土)開催

冬の風物詩「鍋」の季節がやってきました！
ご当地鍋日本一決定戦「ニッポン全国鍋グランプリ」の聖地である和光市では、今シーズンの鍋の二大イベントを開催いたします。

【Vol.1 鍋解禁祭 in 和光】
毎年11月に鍋の解禁を祝し「鍋解禁祭」を開催し、寒い冬を「ほっとに楽しむ」イベントを行います。本イベントを皮切りに、和光市内の飲食店で鍋料理メニューが続々登場します。

●開催概要
名　　称：鍋解禁祭 in 和光
日　　時：2016年11月4日（金）-5日（土）　両日16:00-20:00　※売切れ次第終了
会　　場：和光市駅南口広場特設会場
　　　　　東武東上線/東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」南口
内　　容：
(1)鍋屋台村（市内飲食店の鍋とお酒をお楽しみ下さい）
　※11月5日（土）は食の専門家 マッキー牧元氏による特別鍋の限定販売あり！
(2)アンテナショップ（飲食・物販など地元をはじめ12店舗出店）
(3)市内飲食店イベント（市内それぞれの店でのサービスをお楽しみ下さい）　

【Vol.2 ニッポン全国鍋グランプリ2017】
地域の歴史に受け継がれた伝統鍋、地域食材を活用した新作鍋、新たな地域食材を活用した創作鍋など、日本の安心安全で豊かな国内食材資源による鍋文化を一堂に会し、優れた鍋文化を発掘・表彰し、日本の「和食」として世界に発信することを目的に「ニッポン全国鍋グランプリ」を毎年開催。
2005年から始まり今回で13回目を迎えますが、参戦鍋数60鍋、来場者数約14万人を超え、今や「日本最大級の鍋料理コンテスト」に成長しました。
今回も全国各地の鍋自慢60チームが和光に集合し、グランプリを目指し激しい鍋バトルを展開！来場者の投票などで全ての賞が決定します。
また、2020年には今までのメダリスト鍋などによる「グランドチャンピオン大会」の開催が予定され、「日本の鍋文化」を世界に大きく発信してまいります。

●開催概要
名　　称：ニッポン全国鍋グランプリ2017
日　　時：2017年1月28日（土）-29日（日）　両日10:00-15:00　※売切れ次第終了
会　　場：和光市役所内「市民広場特設会場」（住所：和光市広沢1-5）
　　　　　東武東上線/東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」南口下車 徒歩約15分
内　　容：
(1)鍋料理コンテスト（全国の鍋自慢60チームによるバトル）
(2)アンテナショップ（特産品などの物販・飲食ブース約40店舗）
(3)ステージイベント（会場内２か所のステージで伝統芸能・お国自慢など）
主　　催：ニッポン全国鍋グランプリ実行委員会（和光市商工会）
共　　催：和光市　一般社団法人ニッポン全国鍋協会
後　　援：農林水産省　観光庁　全国商工会連合会
　　　　　フード・アクション・ニッポン推進本部
　　　　　埼玉県　埼玉県商工会連合会　一般社団法人埼玉県物産観光協会
　　　　　ニッポンセレクト.com　その他マスメディア各社（以上予定）
特別協賛：キリン株式会社　ヤマキ株式会社
備　　考：
・会場に駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用下さい。
・食のイベントですので、ペットの同伴はご遠慮下さい。
・前回の来場者数　約14万人

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