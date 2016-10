名誉あるGreat Place to Work(R)リストに5年連続でランクイン

日本モンサント株式会社

モンサント、働きがいのあるグローバル企業に選出される

2016年10月26日 ミズーリ州セントルイス(米国)

モンサント・カンパニーは、Great Place to Work(R)による「働きがいのあるグローバル企業ランキング」のトップ25社に5年連続で選出されました。今回23位にランクインされたモンサントは、農業関連企業として、またセントルイスから唯一選出された企業です。

モンサントのエグゼクティブ・バイス・プレジデントおよび人事部長である、Steve Mizell (スティーブ・ミゼル)は次のように述べています。「多様な背景を持つ従業員を擁し、受容性のある文化を世界で築き続けていることが認められ誇りに思います。私たちの会社の基盤は、敬意、プロ意識そして協調性を重視する文化で築かれています。それは、私たちの農業生産者であるお客様のニーズに応え続けるための大切な要素です。」

「働きがいのあるグローバル企業ベスト25」に選出されるには、5カ国以上でGreat Place to Work(R)リストにに選出され、世界全体で従業員が5,000人以上であり、最低でもその40パーセントが会社の拠点となる国以外で働いていることが条件となります。

モンサントは、雇用主として第三者機関による調査でも継続的に高い評価を得ています。The Dave Thomas Foundation for Adoption (デイブ・トーマス養子縁組基金)は、養子縁組に対して国内で最も寛容な職場の一社としてモンサントを選出しました。またDiversityInc(R)(ダイバーシティ・インク(R))は、ダイバーシティリストのトップ50社に、Great Place to Work(R) Institute and Fortune(R) magazine (Great Place to Work(R)インスティチュート・アンド・フォーチュン誌(R))は、2016年のリストでフレキシビリティ(柔軟性)のある職場50社中11位にモンサントを選出しました。

モンサント・カンパニーについて

モンサント・カンパニーは、人口が増え続ける世界の人々に必要な食料を供給するために役立つ広範囲なソリューションを提供することに取り組んでいます。弊社は、果物や野菜からトウモロコシ、ダイズやワタといった主要穀物まで、農業生産者が十分な量の栄養のある食料を生産するのに役立つ様々な種子を生産しています。弊社は、農業生産者が、天然資源を保全し、農業を改善するためのデータを用い、水や他の重要な資源をより効率的に使用し、そして作物を害虫や病気から守るために役立つ持続可能な農業ソリューションを提供するため尽力しています。プログラムやパートナーシップを通じ、弊社は、農業生産者、研究者、非営利団体、大学など、世界的な課題に取り組む人々と協力し合っています。モンサント・カンパニーや弊社の取り組み、および問題解決のため献身的に取り組んでいる20,000人を超える従業員についての詳細は、discover.monsanto.comおよびmonsanto.comをご覧ください。ツイッターのwww.twitter.com/MonsantoCoやブログのwww.monsantoblog.comのBeyond the Rows(R)、或いは、弊社のNews Release RSS Feedを購読されますと、さらに詳細な情報をご覧いただけます。

Great Place to Work(R)について

Great Place to Work(R)は、サンフランシスコを拠点とする調査、コンサルティング、トレーニングを提供するグローバル企業です。信頼に満ちた職場文化の発展を通じて、良い職場とは何かを明らかにし、それを創造し、維持できるようにクライアントを手助けしています。Great Place to Work(R)は、51カ国の企業、非営利団体、政府機関にサービスを提供しています。

働きがいあるグローバル企業リストについて

毎年行われるGreat Place to Work(R)の働きがいのあるグローバル企業リストでは、グローバル企業上位25社が選出されます。5カ国以上の国でGreat Place to Workリストに選出され、世界全体で従業員が5,000名以上、従業員の40パーセント以上が会社の拠点となる国以外で働いていることが選出の条件です。

