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サッカー日本代表の応援をauが強力にサポート！「au BLUE CHALLENGE 全力を全力で応援するキャンペーン」

2016年10月28日

KDDI株式会社

サッカー日本代表の応援をauが強力にサポート！
「au BLUE CHALLENGE 全力を全力で応援するキャンペーン」
～スタジアムでの観戦チケットやＴＶ観戦を盛り上げるグッズが当たる！～

　KDDIはこの度、日本代表チームを応援する目的として「au BLUE CHALLENGE 全力を全力で応援するキャンペーン」をスタートします。2016年11月15日（水）に行われる「アジア最終予選- ROAD TO RUSSIA」日本対サウジアラビア戦を前に、サッカーファンの皆さまの応援を強力にサポートします。
　本キャンペーンでは、サウジアラビア戦の『全力で応援！現地で観戦チケット』を抽選で50組100名様に、自宅でテレビ観戦するファンをサポートする『全力で応援！自宅で観戦キット』を抽選で50組200名様にプレゼントいたします。またサウジアラビア戦当日には、埼玉スタジアム2002の「au BLUE CHALLENGE」特設ブースにて、先着1万名様に『全力で応援！ シリコンバンド「au BLUE BAND」』をプレゼントいたします。
KDDIは今後も「au BLUE CHALLENGE」で様々な日本代表応援キャンペーンを展開してまいります。

【「au BLUE CHALLENGE　全力を全力で応援するキャンペーン」の概要 】

(1)『全力で応援！現地で観戦チケット』プレゼント　（抽選で50組100名様）
　　11/15（火） 「アジア最終予選- ROAD TO RUSSIA 」日本 VS サウジアラビア戦

　・応募期間：2016年10月28日(金) 12:00～2016年11月6日（日）23：59
　・応募方法：特設サイトの応募フォームからご応募ください。
　　http://www.au.kddi.com/pr/soccer/ticket20161115

(2) 『全力で応援！自宅で観戦キット』プレゼント　　（抽選で50組200名様）

　・応募期間：2016年10月28日(金) 12:00～2016年11月6日（日）23：59
　・応募方法：特設サイトの応募フォームからご応募ください。
　　http://www.au.kddi.com/pr/soccer/kit20161115

　　＜キット内容＞※1組4名様分
　　　-adidasサッカー日本代表レプリカユニフォーム×4枚
　　　-タオルマフラー×4枚
　　　-キリン一番搾り生ビール350ml×12缶
　　　-宅配ピザギフトカード（5,000円分）
         ※宅配エリア外の方はご利用いただけない場合がございます。
         ※写真はイメージです。賞品は変更する場合がございます。

(3) 『全力で応援！　シリコンバンド「au BLUE BAND」』プレゼント 　（先着1万名様）

　　2016年11月15日（火）サウジアラビア戦の当日、埼玉スタジアム2002に
　　設置される「au　BLUE CHALLENGE」特設ブースにて、先着1万名様に
　　『全力で応援！　シリコンバンド「au BLUE BAND」』をプレゼントいたします。
　　どなたでも受け取る事が出来るので、ぜひ会場でゲットしてください。

（参考）
　■11/11（金）「キリンチャレンジカップ2016　オマーン戦」 観戦チケット
　　プレゼントキャンペーン　応募受付中
　　・応募期間：2016年10月24日(月) ～2016年10月31日（月）
　　・応募方法：特設サイトの応募フォームからご応募ください。
　　　http://www.au.kddi.com/pr/soccer/ticket20161111

　　

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