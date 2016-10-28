株式会社テクノアライアンス
【11/11】VR/ゲーム制作、開発環境を取り巻くWindows10、最新動向セミナー開催■無料
2016年10月28日
株式会社テクノアライアンス
VR/ゲーム制作、開発環境を取り巻くWindows10、最新動向セミナー開催
株式会社テクノアライアンスは、2016年11月11日(金)に
「株式会社Project White ツクモ法人営業部」主催
「日本マイクロソフト株式会社」「テックウインド株式会社」2社協賛
「日本AMD株式会社」「ユニティ・テクノロジーズ・ ジャパン合同会社」
「株式会社デジカ」3社協力で開催される
『VR/ゲーム制作、 開発環境を取り巻くWindows 10、最新動向セミナー』を運営致します。
本セミナーの詳細は以下の通りです。
“VR/ゲーム制作、開発環境を取り巻くWindows 10、最新動向セミナー”
・日程: 2016年11月11日 (金) 13：00 – 18：00
・会場: 名古屋 さかえビル会議室 A室 (住所:名古屋市中村区竹橋町5－5 さかえビル6階)
・定員: 42名 定員になり次第締め切らせていただきます。
・対象: これからWindows でVR、ゲーム開発を始める法人ユーザーの方
・参加費: 無料
・締切: 2016年11月10日 (木)
・主催: 株式会社Project White ツクモ法人営業部
・協賛: 日本マイクロソフト株式会社、テックウインド株式会社
・協力: 日本AMD株式会社、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社、株式会社デジカ
・タイムスケジュール
(1) 13：00-14：00 講師：健康社会学者 河合薫 氏
内容：部下の力を最大限に引き出す！『攻めるチームの作り方』
(2) 14：00-14：45 講師：日本マイクロソフト株式会社 デベロッパー
エバンジェリズム統括本部 テクニカル エバンジェリスト 鵜木健栄 氏
内容： Windows 10 とVR/ゲーム制作環境に関して
(休憩 15分)
(3) 15：00-15：45 講師：日本AMD株式会社
ＧＰＵマーケティング＆マーケティング本部 部長 森本竜英 氏
内容：VRマーケットに対するAMDの取り組み ～VR取り組み事例のご紹介
(4) 15：45-15：55 講師：株式会社Project White 名古屋法人営業部
所長 田尻真樹 氏
内容： VR対応プラットフォーム製品のご紹介
(休憩 5分)
(5) 16：00-16：45 講師：ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社
フィールドエンジニア 安原祐二 氏
内容：UnityでVR開発を始める上での必要な知識
(6) 16：45-17：30 講師：株式会社デジカ 事業開発部 バイスプレジデント
岩永朝陽 氏
内容：Steamでの海外ゲーム販売とその事例紹介
(7) 17：30-18：00 交流会 ー名刺、情報交換の場としてご活用ください
・企画元:
テックウインド株式会社
・運営
株式会社テクノアライアンス
* 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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お申し込み・お問い合わせ:
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Windows Navi+ 事務局 (株式会社テクノアライアンス内)
E-mail: winnaviplus@windowsnaviplus.com
申込時件名：「『VR/ゲーム制作、開発環境を取り巻くWindows10、最新動向セミナー』
名古屋会場申込」
必要情報「企業名」「参加代表者氏名」「(2)参加者氏名」「電話番号」
受付時間：9:30-12:00 13:00-17:30 (土日祝祭日、当事務局指定休業日を除く)
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セミナー運営：
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Windows Navi+ 事務局 (株式会社テクノアライアンス内)
Mail: winnaviplus@windowsnaviplus.com