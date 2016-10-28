【11/11】VR/ゲーム制作、開発環境を取り巻くWindows10、最新動向セミナー開催■無料

株式会社テクノアライアンスは、2016年11月11日(金)に 「株式会社Project White ツクモ法人営業部」主催 「日本マイクロソフト株式会社」「テックウインド株式会社」2社協賛 「日本AMD株式会社」「ユニティ・テクノロジーズ・ ジャパン合同会社」 「株式会社デジカ」3社協力で開催される 『VR/ゲーム制作、 開発環境を取り巻くWindows 10、最新動向セミナー』を運営致します。

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