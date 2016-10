ビーズ株式会社

年末年始の帰省・即売会に備えよう。混雑した車内や行列でも邪魔にならない「スリムスーツケース」発売。

2016/10/27

ビーズ株式会社

年末年始の帰省・即売会に備えよう。

混雑した車内や行列でも邪魔にならない「スリムスーツケース」発売。

ビーズ株式会社(所在地:大阪府東大阪市、代表:大上響)は、同社アイデアグッズブランド「BIBI LAB(R)(ビビラボ)」において、縦長型のスーツケース「スリムスーツケース SLM-04BK」を発売します。

これから迎える年末年始は帰省や旅行、冬の大規模即売会など、大きな荷物を伴う移動が増える時期です。 電車や新幹線の車内や駅構内、あるいはイベント会場での入場待ちといった、混雑した環境の中ではスーツケースが邪魔になることがしばしば発生します。 大きな荷物があってもスムーズに移動でき、周囲の迷惑にもならないスーツケースが提案できないかと考え、今回の製品をリリースします。

「スリムスーツケース」は、高さを持たせることで一般的に中型サイズと呼ばれるものと同容量の58リットルを確保した、縦長にスリムなスーツケースです。 飛行機では受託手荷物扱いになりますが、車の後部座席、電車のドア横スペース、新幹線の座席など、狭い場所にも収まります。 4輪キャスターの採用で取り回しも良く、自動改札の通り抜けやエスカレーターの乗り降りもスムーズにおこなえます。 また高さ80cmということを強みとし、内部に長尺物固定用ベルトを標準装備。 カメラの三脚、テニスやバドミントンのラケット、ダイビング用のフィンや釣り竿などを収納することも可能です。

<「ウルトラマン」コラボモデルも同時発売>

2016年に放送開始50年を迎えた「ウルトラマン」とのコラボレーションとして「スリムスーツケース ULTRAMAN」、コンセプトブランド「A MAN of ULTRA」とのコラボレーションとして「スリムスーツケース A MAN of ULTRA」も同時発売。 随所にファンの心をくすぐるデザインを採用しました。

A MAN of ULTRA公式サイト&公式オンラインストア⇒http://aman-u.jp/

(C)A MAN of ULTRA

(C)TSUBURAYA PROD.

【商品名】スリムスーツケース SLM-04BK

【カラー】ブラック

【サイズ】H800×W330×D240mm、ハンドル引き出し時高さ105cm

【重量・容量】4.3kg、約58リットル(目安3~6泊程度)

【材質】本体:ABS+PC、内装:ポリエステル、ハンドル:アルミ

【希望小売価格】22,000円(税別)

【製品ページ】http://www.bibilab.jp/product/slm04/

【商品名】スリムスーツケース A MAN of ULTRA (ULT-01SL)

スリムスーツケース ULTRAMAN (ULT-02BK)

【カラー】ULT-01SL:シルバー×レッド、ULT-02BK:ブラック×シルバー

【サイズ】H800×W330×D240mm、ハンドル引き出し時高さ105cm

【重量・容量】4.3kg、約58リットル(目安3~6泊程度)

【材質】本体:ABS+PC、内装:ポリエステル、ハンドル:アルミ

【希望小売価格】ULT-01SL・ULT-02BK:30,000円(税別)

【製品ページ】http://www.bibilab.jp/product/ult01sl/

http://www.bibilab.jp/product/ult02/

※「スリムスーツケース A MAN of ULTRA」については、Amazon、A MAN of ULTRA公式オンラインショップのみでの販売となります。